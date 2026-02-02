MBS Music UK anuncia la adquisición de Renegade Enterprises

MBS Music UK anunció hoy la adquisición de Renegade Enterprises, una compañía con operaciones consolidadas en Australia, Europa y Estados Unidos, reconocida por la adquisición, gestión y desarrollo de catálogos clásicos de alto valor cultural, con un fuerte anclaje en repertorios caribeños de la República Dominicana.

La operación marca un movimiento estratégico clave para MBS Music UK en su plan de expansión internacional, integrando un portafolio con identidad, legado y performance comprobado, y proyectándolo hacia una nueva etapa de crecimiento, monetización y visibilidad global.

Un catálogo con historia, ahora impulsado con visión global

Durante más de cinco años, Renegade Enterprises ha desarrollado una operación sólida en Australia, construyendo una base de catálogo con valor cultural real y potencial comercial sostenido. A partir de esta adquisición, ese motor creativo y patrimonial se integra a la estructura de MBS Music UK, combinando legado artístico + tecnología + estrategia territorial.

El objetivo es claro: preservar la esencia del repertorio clásico mientras se amplifica su alcance en el ecosistema digital, audiovisual y de sincronización internacional.

Integración estratégica: del legado al crecimiento global

Como parte del proceso de integración, MBS Music UK implementará un plan integral enfocado en maximizar el valor del catálogo:

• Auditoría y ordenamiento del repertorio: derechos, documentación y control operativo.

• Optimización técnica y digital: metadatos, identificación de activos, normalización y recuperación de contenidos.

• Estrategia territorial: Australia, Europa, Estados Unidos y Caribe / Latinoamérica.

• Expansión comercial: posicionamiento digital, reactivación de catálogo, alianzas estratégicas y oportunidades de sincronización.

• Protección y puesta en valor del legado cultural: curaduría, narrativa y recontextualización del repertorio clásico para nuevas audiencias.

Declaración

“Renegade Enterprises construyó un portafolio con identidad, profundidad cultural y valor real. Esta adquisición nos permite llevar ese legado a una nueva escala, combinando estructura, tecnología y una visión global del negocio musical. Nuestro compromiso es claro: respetar la historia del catálogo y, al mismo tiempo, proyectarlo con ambición hacia el futuro”,

señaló Julián Duque, fundador de MBS Music UK.

En las próximas semanas, MBS Music UK avanzará con una fase intensiva de integración enfocada en consolidar procesos, optimizar el control del catálogo y activar estrategias de crecimiento por mercado, con especial énfasis en el rendimiento digital, la monetización de activos y la expansión internacional.

Sobre MBS Music UK

MBS Music UK es una compañía especializada en la gestión integral de catálogos musicales, administración de repertorios y ejecución estratégica para proyectos con proyección internacional, combinando control operativo, optimización digital y expansión territorial dentro del ecosistema global de la música y el entretenimiento.

Sobre Renegade Enterprises

Renegade Enterprises es una compañía con presencia en Australia, Europa y Estados Unidos, enfocada en la adquisición y desarrollo de catálogos clásicos de alto valor cultural, incluyendo repertorios caribeños de la República Dominicana, con una operación sólida y sostenida en Australia durante más de cinco años.