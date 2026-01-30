El concierto de la primera salida del Carnaval Vegano 2026 tendrá a Yiyo Sarante y Shadow Blow

El concierto de la primera salida del Carnaval Vegano 2026, este domingo primero de febrero, después del desfile de carrozas y personajes de los diablos cojuelos, contará con la salsa de Yiyo Sarante y la música urbana de Shadow Blow.

A partir de las 7:00 de la noche, la multitud que cada año se reúne al final de los coloridos desfiles, en la avenida Pedro A. Rivera, podrá disfrutar de la alegría de esta tradición cultural, los domingos 1, 8, 15 y 22, y el viernes 27 de febrero.

El evento llegará a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país.

La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Las transmisiones y los conciertos del Carnaval Vegano 2026 contarán con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.