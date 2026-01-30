Cantante española está "muy disgustada" con Rosalía por su colaboración en 'Lux': "No todo vale"

La cantante española Estrella Morente se ha mostrado "muy disgustada", sorprendidísima y avergonzada por el resultado de su colaboración en el disco 'Lux' de Rosalía porque asegura que apenas se la escucha cantar a pesar de los días de estudio que le dedicó: "Rosalía, no todo vale", ha dicho.

La artista mandó este "pequeño toque de atención" a Rosalía en una entrevista en Catalunya Ràdio. "Una llamada al respeto y al compañerismo porque con la música no se juega", enfatizó.

Morente y la también española Sílvia Pérez Cruz participan en 'La rumba del perdón'. A juicio de la primera, en la versión que se ha publicado en 'Lux' no las "ha dejado cantar ni a la una ni a la otra": "Nos ha castigado a las dos".

La artista aseguró que no quiere "meterse con el trabajo de nadie" y que siempre ha apoyado a Rosalía frente a quienes desde el flamenco se metían con ella, algo que le parece rancio y retrógrado porque "los artistas tienen que ser libres".

Su sorpresa se debe al hecho de que "una chica que es amiga de la casa" haya dejado fuera de la colaboración todo el material que ella le mandó -incluida una polifonía-, fruto de varios días en el estudio, y a que su participación en la canción se haya limitado a "un par de vocecillas", a ser corista.

"Si en algún momento le llega este mensaje, algo va a aprender seguro. La música debe prevalecer por encima de los intereses de productores, de uno mismo y, si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo, no lo puedes tirar a la basura. Rosalía, no todo vale", señaló.

Morente, que reconoció que Rosalía "tiene todo el derecho del mundo a equivocarse", indicó que ella también ha sacado una lección de esto y es que si vuelve a hacer una colaboración en el futuro, escuchará la canción antes de que se publique.