Kimberly Bedoya, la latina que se destaca en la industria musical como Head of Latin de Roc Nation

Con más de trece años de experiencia en la industria musical, Kimberly Bedoya se ha consolidado como una de las ejecutivas más influyentes del panorama internacional. Su trayectoria, marcada por liderazgo, visión estratégica e impacto cultural, la llevó a convertirse en la única latina incluida en la prestigiosa lista Global Billboard Power Players 2025, un reconocimiento otorgado a las figuras que están moldeando el presente y futuro del negocio musical.

Actualmente, Bedoya se desempeña como Head of Latin en Roc Nation, una de las firmas de entretenimiento más importantes del mundo, donde lidera iniciativas de marketing y desarrollo estratégico para artistas latinos dentro de la compañía. Su trabajo ha dejado una huella invaluable en el crecimiento y posicionamiento global del talento hispano.

Durante su carrera, Kimberly ha sido un pilar en algunas de las empresas más influyentes de la industria, incluyendo Spotify, YouTube, ViacomCBS, Roc Nation y el grupo radial Spanish Broadcasting System (SBS Radio). En cada una de ellas se destacó por su capacidad para conectar cultura, estrategia digital y desarrollo de audiencias, consolidando campañas que hoy marcan tendencia en el mercado latino y anglo.

Como ejecutiva de música, marketing y artist management, Bedoya ha trabajado con grandes nombres del entretenimiento, entre ellos Shakira, Ozuna, Tainy, Fat Joe, Megan Thee Stallion, Yailin La Más Viral, Damian Marley, Dei V y Yovngchimi, demostrando su habilidad para impulsar marcas artísticas a nivel global y liderar proyectos de alto impacto cultural y comercial.

Su experiencia abarca desde estrategias de streaming, campañas publicitarias, programación musical, relaciones con artistas y management, hasta desarrollo de proyectos innovadores que han redefinido la presencia latina en plataformas digitales y disqueras de clase mundial.

El ascenso de Kimberly Bedoya no solo representa un logro personal, sino también un triunfo para la representación latina en espacios donde históricamente han predominado ejecutivos anglosajones. Su trabajo continúa abriendo puertas y generando oportunidades para nuevas generaciones de profesionales hispanos dentro de la industria del entretenimiento.

Con visión, disciplina y un profundo compromiso con la cultura latina, Kimberly Bedoya se posiciona hoy como una de las voces más influyentes en el negocio de la música, y una líder cuyo impacto seguirá resonando en los años por venir.