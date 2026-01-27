Sly Dunbar, el baterista que inspiró canciones desde Bob Marley hasta Bob Dylan, muere a los 73 años

Sly Dunbar, baterista de reggae dos veces ganador del Grammy , quien inspiró innumerables temas, desde Bob Marley hasta Bob Dylan, y formó parte de la influyente sección rítmica de reggae Sly & Robbie, falleció. Tenía 73 años.

La esposa de Dunbar, Thelma, anunció la muerte al Jamaica Gleaner.

Dunbar y el bajista Robbie Shakespeare —Sly & Robbie, también conocidos como “The Riddim Twins”— tocaron en clásicos del reggae de Black Uhuru, Jimmy Cliff y Peter Tosh y atraerían la atención lejos de Jamaica, de figuras como Grace Jones y los Rolling Stones.

Sly & Robbie tocaron en tres de los álbumes de Jones: “Warm Leatherette”, “Nightclubbing” y “Living My Life”, así como en cuatro álbumes de Serge Gainsbourg y tres de Dylan: “Infidels” de 1983, “Empire Burlesque” de 1985 y “Down in the Groove” de 1988.

“No tengo palabras para describir lo desconsolado que estoy al enterarme del fallecimiento de mi amigo y leyenda”, publicó en Facebook el cantante Ali Campbell de UB40 . “Los ritmos modernos simplemente no serían lo que son sin la influencia del reggae y los ritmos dancehall que Sly creó por sí solo”.

«Sly & Robbie fueron maestros indiscutibles del arte, aportando un enfoque rítmico matizado, pausado y sólido como una roca», escribió la revista Rolling Stone en homenaje. Shakespeare falleció en 2021.

Dunbar tocó con los Revolutionaries, la banda de la casa del estudio Channel One de Jamaica, mientras también estaba de gira, y tocó en "Police and Thieves" de Junior Murvin, "Easy to Love" de Maxi Priest, el clásico de Dave y Ansell Collins "Double Barrel" y "Punky Reggae Party" de Marley.

Nominado 13 veces al Grammy, ganó dos veces: cuando “Anthem” de Black Uhuru se llevó el Grammy inaugural a la mejor grabación de reggae en 1985 y cuando “Friends” de Sly & Robbie ganó el premio al mejor álbum de reggae en 1999.

En 1980, Sly y Robbie cofundaron Taxi Records, que nutrió a artistas como Shaggy, Shabba Ranks, Skip Marley, Beenie Man y Red Dragon.

“Cuando compras un disco de reggae, hay un 90% de probabilidades de que el baterista sea Sly Dunbar”, declaró el productor Brian Eno en el festival New Music New York de 1979. “Da la impresión de que Sly Dunbar está encadenado a un estudio en algún lugar de Jamaica, pero en realidad lo que ocurre es que sus pistas de batería son tan interesantes que se usan una y otra vez”.