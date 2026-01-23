Juanes presenta 'Hagamos que', el cuarto adelanto de su próximo álbum

El cantante colombiano Juanes lanzó el jueves 'Hagamos que', el cuarto sencillo de adelanto de su próximo álbum de estudio, previsto para la primavera de este año, una canción de tono luminoso que celebra la idea de un amor eterno.

El tema llega en un momento especialmente destacado para el músico, recientemente reconocido por Billboard como el mejor artista latino de rock del siglo XXI, y cuyo próximo disco fue incluido por la revista Rolling Stone entre los álbumes latinos más esperados de 2026.

'Hagamos que' se suma a los sencillos previamente publicados del duodécimo álbum del artista, tras 'Una noche contigo', 'Cuando estamos tú y yo' y 'Muérdeme' —en colaboración con Bomba Estéreo—, que han mostrado una exploración sonora que combina el rock, el pop y ritmos latinoamericanos.

"Emocionado porque pronto se viene el nuevo álbum", escribió el cantante de 'La camisa negra' y 'A Dios le pido' en X, alimentando la expectativa por la salida de su nuevo álbum, el primero desde 'Vida cotidiana' (2023).

La nueva canción, cuyo videoclip fue rodado en paisajes naturales de Costa Rica, propone una narrativa romántica centrada en la contemplación, la belleza y el deseo de detener el tiempo a través del amor.

Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, viene de encabezar las Fiestas de la Calle San Sebastián en Puerto Rico ante más de 350.000 asistentes y tiene programadas presentaciones como artista principal en festivales y conciertos en Viña del Mar, Vive Latino y el Carnaval de Barranquilla, entre otras.