Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Música

Música 

Tokischa y A$AP Rocky se unen y lanzan un sencillo

El audiovisual "presenta la química artística entre Rocky y Tokischa a través de una animación en estilo retro 3D, una propuesta visual innovadora que refuerza el carácter vanguardista de ambos artistas", destacó el comunicado.

a cantante urbana dominicana Tokischa, en una imagen de archivo.

La cantante urbana dominicana Tokischa, en una imagen de archivo. EFE/ Thais LlorcaTHAIS LLORCA/EFE

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFESanto Domingo, RD.

La rapera dominicana Tokischa y el estadounidense A$AP Rocky unieron sus voces en el sencillo 'Flackito Jodye', un tema que forma parte de ‘Don’t Be Dumb’, la última producción del también actor y empresario, se informó este jueves en Santo Domingo.

El tema, acompañado de un video, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, de acuerdo con un comunicado de la oficina de relaciones publicas de la cantante dominicana.

El audiovisual "presenta la química artística entre Rocky y Tokischa a través de una animación en estilo retro 3D, una propuesta visual innovadora que refuerza el carácter vanguardista de ambos artistas", destacó el comunicado.

El rapero eligió un escenario emblemático para ambos artistas, rindiendo homenaje a la dominicanidad y valorando sus raíces al utilizar como locación la icónica avenida St. Nicholas, también conocida como el 'Juan Pablo Duarte Boulevard', en Nueva York, agregó la información.

Esta vía conecta los barrios de Harlem, donde nació y creció Rocky, y Washington Heights, una de las zonas de mayor concentración dominicana en Nueva York.

Tags relacionados