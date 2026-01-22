Argentino Milo J revela tres fechas para su gira en México, con una sorpresa a seguidores

El cantante argentino Camilo Joaquín Villarruel, conocido por su nombre artístico Milo J, anunció que su gira internacional tendrá tres paradas en México para promocionar ‘La vida era más corta’, su último álbum incluido en la lista de los mejores 100 discos de 2025, según la revista Rolling Stones.

En un par de historias publicadas en su cuenta de Instagram, el compositor, de 19 años, reveló que ofrecerá conciertos en la norteña ciudad de Monterrey (2 de junio), Guadalajara (4 de junio) y cerrará su recorrido en el país arriba del escenario del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México (6 de junio).

También indicó que la preventa general comenzará el 27 de enero, aunque Ocesa agregó en un comunicado que el 26 los clientes Banamex podrán adquirir sus boletos.

El intérprete de ‘Niño’ también sorprendió a sus seguidores anunciando que está de visita en Ciudad de México y pidió a su público estar atento a sus redes sociales porque aseguró que “estará haciendo cosas” en la capital mexicana.

“Mi gente, estoy acá en Ciudad de México, así que quiero que mañana estén atentos porque vamos a estar haciendo cosas con ustedes”, señaló el joven autor de la música urbana sin dar más detalles sobre este encuentro del que dará novedades en el transcurso de este jueves.

Milo J presenta este nuevo destino de su gira después de haberse presentado con éxito en las principales ciudades de España, como Sevilla, Madrid y Barcelona.

Antes de aterrizar en México, el músico estará en Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Uruguay y más puntos latinoamericanos, aunque también prometió un concierto en Estados Unidos aunque no se ha precisado la fecha.

Está es la gira más importante del artista, quien tras cumplir la mayoría de edad sale de suelo argentino como una de las promesas más poderosas del género urbano después de haber publicado este álbum rico por una diversidad generacional que va desde la poesía musical de Silvio Rodríguez hasta el rap de Trueno.