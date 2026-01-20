Manny Cruz y El Blachy unen sus estilos merengueros en colaboración

Los cantantes Manny Cruz y El Blachy unieron sus estilos en el merengue en el típico titulado “Pa’ Perderte”, una colaboración con letras de ambos intérpretes junto a Freddy Vargas, Alex Linares y Daniel Santacruz.

Bajo la producción musical de Edwin García, “Pa’ Perderte” cuenta con un audiovisual dirigido por Freddy Vargas el cual fue filmado entre Santiago y Santo Domingo.

“Confirmando que los tiempos de Dios son perfectos, El Blachy y yo nos conocemos desde el 2007 cuando él estaba con la Orquesta de Wilfrido Vargas y yo estaba en Rikarena, y cuando me llegó esta canción supe que era la correcta para grabar junto a mi hermano querido", manifestó el cantautor intérprete de “Santo Domingo” y Sabes enamorarme”.

Luego agregó: "Hoy, con mucha alegría, les presentamos esta canción que desde ya es muy especial para los dos. Esperamos que Pa’ Perderte sea del agrado de todos porque la hicimos con mucho cariño”,

Video El Blachy ❌ Manny Cruz - PA' PERDERTE (video oficial)



La canción cuenta sobre el momento en que dejas de luchar por alguien que nunca luchó por ti, y te das cuenta de que fuiste el único que amó de verdad.

Asimismo, El Blachy agregó que para él "esta colaboración con Manny Cruz es un regalo. Es un artista completo, con una energía bonita y una voz que conecta de verdad. Cuando escuché ‘Pa’ Perderte’, sentí que tenía una emoción especial y que juntos podíamos darle una magia distinta".

Sobre el tema abundó: "Me siento agradecido y feliz de compartir este tema con alguien a quien respeto y admiro. Esperamos que el público la haga suya, porque está hecha desde el corazón”.