Música

Grupo Solo Fernández firma con sello discográfico Point Records

Los integrantes del grupo, Gian Rojas, Freddy Navarro y Ricardo Montilla, resaltan que para ellos este paso representa una evolución natural que les permite integrarse a un equipo más robusto

Ricardo Montilla, Zeli Berusch, Alexander Brouwer, Freddy Navarro y Gian Rojas

El sello discográfico Point Records amplía su portafolio en el territorio dominicano con la firma del trío ganador del Soberano, Solo Fernández, quienes pasan a formar parte de esta empresa dedicada al desarrollo de artistas emergentes.

“Solo Fernández ha demostrado un nivel de creatividad y excelencia que impulsa su proyección internacional. Para nosotros, representan el socio ideal para elevar la escena alternativa dominicana y llevarla a un nuevo nivel”, resaltó Alexander Brouwer, director ejecutivo de Point Records, sello discográfico fundado por Brouwer, Zeli Berusch y Pedro Guzmán.

Luego Brouwer agregó: "Musicalmente hablamos el mismo idioma y compartimos la visión de llevar la música dominicana a nuevas audiencias".

Asimismo, los integrantes del grupo, Gian Rojas, Freddy Navarro y Ricardo Montilla, agregaron que para ellos este paso representa una evolución natural que les permite integrarse a un equipo más robusto. 

Además, significa tener acceso a estudios y otras herramientas que potenciarán su creatividad.

“Nos identificamos con el sello por la intención que existe de ambos lados de apoyar la música local y la escena. El SOLOFEST tiene años existiendo por esta misma causa”, agregaron.

Brouwer manifestó que el interés internacional por los sonidos caribeños continúa en expansión, por lo que ven una oportunidad clara para posicionar propuestas dominicanas en nuevos escenarios y mercados globales. 

