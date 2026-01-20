Dolly Parton, reina del country, cumple 80 años alejada de los focos

La cantante, escritora y filántropa estadounidense Dolly Parton (1946, Tennesse), la reina de la música country con una carrera de más de seis décadas y una mujer venerada en su país nata, cumple hoy 80 años alejada de los focos por sus problemas de salud.

La autora de '9 to 5' o 'Jolene' pospuso el año pasado seis conciertos que tenía programados en Las Vegas y tampoco fue a recoger el premio humanitario Jean Hersholt, otorgado por la Academia de Hollywood con un Óscar.

Hace dos días la cantante compartía en su red social una versión de 'Light of a Clear Blue Morning' junto a Lainey Wilson, Miley Cyrus (su ahijada), Queen Latifah y Reba McEntire para recaudar fondos.

"Escribí esta canción durante una época en la que buscaba esperanza, y cincuenta años después, ese mensaje sigue siendo igual de cierto. Al celebrar mi 80 cumpleaños, esta nueva versión es mi manera de usar lo que he recibido para iluminar el futuro, especialmente al compartirlo con mujeres realmente increíbles", señalaba.

Las ganancias netas obtenidas por la grabación se destinarán a la investigación del cáncer pediátrico en el Hospital de Niños Monroe Carell Jr. de Vanderbilt, en Nashville.

La preocupación por el estado de salud de la cantante se ha ido intensificando el año pasado. En octubre, Parton publicó en sus redes sociales un vídeo para tranquilizar a sus seguidores sobre su estado de salud, después de que su hermana Freida pidiera que rezaran por ella.

"¡Aún no estoy muerta!", decía en el vídeo, en el que la compositora aparecía en un set de rodaje. "Todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Te parece que estoy enferma? ¡Estoy trabajando duro!", afirma.

"Quería tranquilizaros. Hay muchos rumores circulando, pero pensé que si lo escuchaban de mí, sabrían que estoy bien. Aún no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo, y yo no he terminado de trabajar", añadía Parton.

Tennessee, Joe Edwards, quien ha estado escribiendo la columna "Nashville Sound" durante nueve años, posa con su amiga, la actriz y cantante Dolly Parton. (AP Photo/Mark Humphrey).

La autora de himnos del country como 'Islands in the Stream' publicó el año pasado un libro sobre su trayectoria titulado 'Star of the Show: My Life on Stage' ('Estrella del espectáculo: Mi vida sobre el escenario') y que a su modo de ver, era "una carta de amor al escenario y a los 'fans'".

Con motivo de este lanzamiento concedió en noviembre a People una entrevista exclusiva en la que aseguraba que pese a estar a punto de cumplir 80 años sentía que apenas está empezando.

"La gente me dice: 'Bueno, vas a cumplir 80 años'. ¿Y qué? Mira todo lo que he hecho en 80 años. Siento que apenas estoy empezando", aseguró Parton, que agregó que tiene aún muchas cosas que hacer.

"Si te dejas envejecer, envejecerás. Yo digo: '¡No tengo tiempo para envejecer!'. No tengo tiempo para pensar en eso. No es en eso en lo que estoy pensando", afirmó rotunda.

La cantante es todo un icono musical en Estados Unidos, pero por su amplia labor filantropica enfocada sobre todo a la educación infantil y a la investigación médica.

"He vivido toda mi vida a un ritmo frenético. Y me pongo a pensar: '¿Cómo es posible que haya tenido una vida? ¿Cómo lo he conseguido?'. Al escribir este libro, me di cuenta de todo lo que he sacrificado. Nunca tuve hijos, así que al menos no sentía culpa. Estoy agradecida de haber visto mis sueños hacerse realidad", reflexionó en la entrevista con People.

Nacida en una familia muy pobre, es la cuarta de doce hermanos que pasaron su infancia en una cabaña de madera de una sola habitación que no tenía ni electricidad ni agua corriente. A los 18 años comenzó su carrera en la música y su historia de superación la ha convertido en uno de los personajes más populares de la cultura estadounidense.

Parton ha firmado cerca de 90 álbumes en solitario, ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y ha ganado 10 Premios Grammy de 55 nominaciones. Además de sus éxitos como 'Coat of Many Colors' o 'Here You Come Again', es la autora de 'I will always love you', interpretada por Whitney Houston en 'El guardaespaldas'.