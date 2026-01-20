El cantante español Guitarricadelafuente protagoniza el próximo concierto del Tiny Desk

El cantante español Guitarricadelafuente protagoniza el próximo concierto del famoso ciclo de actuaciones Tiny Desk, de la radio pública estadounidense NPR, según informó la emisora este lunes.

El artista Álvaro Lafuente Calvo, de 28 años, interpretará varios de sus éxitos musicales en una actuación en el reconocido escritorio de la emisora que se publicará este martes 20 de enero.

"Su voz tranquilizadora y sus ritmos constantes parecen una nana con un toque festivo", escribió la radio pública estadounidense NPR en el anuncio.

Su último álbum 'Spanish Leather', en el que fusiona sonidos folk y pop con letras sobre la maduración personal y la forma de crecer y entender el erotismo, fue considerado por varias revistas especializadas como uno de los mejores discos del 2025.

La revista Rolling Stone lo situó en el puesto 46 de su anual lista de los mejores 100 álbumes del año y destacó especialmente las canciones 'Full Time Papi' y 'Babieca!'.

Este disco, publicado el 16 de mayo de 2025, es de segundo de Guitarricadelafuente. En 2022 publicó su álbum debut 'La Cantera'.

El cantante saltó a la fama en 2018 con los sencillos 'Guantanamera', 'Sixtinain' o 'Agua y Mezcal' y en 2023 dio su salto más internacional tras colaborar con el cantante sudafricano Troye Sivan en la canción 'In My Room'.

Con esta actuación, Guitarricadelafuente se une a otros cantantes españoles que también han actuado en el mítico escritorio de la radio estadounidense como C. Tangana, María José Llergo, Silvia Pérez Cruz o Rusowsky.

El primer Tiny Desk se grabó en 2008 con la cantautora Laura Gibson, y a lo largo de los años se ha convertido en uno de los escenarios musicales más prestigiosos del mundo, por donde han pasado artistas como Coldplay, U2, Bad Bunny, Adele, o Karol G.

El cantante iniciará a finales de febrero una gira por las principales ciudades de Estados Unidos que arranca con dos fechas en Nueva York, en las que ha agotado las entradas, y pasará por Washington, Chicago, Los Ángeles y San Francisco.