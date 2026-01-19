Ministerio de Cultura investigará usurpación del Himno Nacional

El Ministerio de Cultura ha dejado claro que el himno nacional de la República Dominicana no está sujeto a derecho de autor, así lo informó en un comunicado enviado, esta tarde, a la prensa.

“El Himno Nacional de la República Dominicana es un símbolo patrio y, como tal, no está sujeto a derechos de autor ni a reclamaciones de copyright comercial”, se expresó en la nota.

La advertencia se generó luego que el influencer y comunicador Kenneth Wú denunciara que el canto patrio estaría registrado bajo copyright, lo que estaría provocando el bloqueo y la eliminación de videos que lo incluyen en plataformas digitales.

“Desde el Ministerio de Cultura informamos que ya hemos iniciado la gestiones correspondientes ante la plataforma digital involucrada, a fin de aclarar esta situación y garantizar el respeto debido a nuestros símbolos nacionales”, concluye el el comunicado que emitió la institución que dirige Roberto Ángel Salcedo.

La Ley 65-00 sobre Derecho de Autor protege las obras intelectuales y a sus creadores, especialistas recuerdan que los símbolos patrios están regidos por leyes especiales que prevalecen sobre cualquier reclamo privado.

Además, la Ley 210-19 sobre Símbolos Patrios unifica y moderniza su protección, prohibiendo alterar su letra o música, bailarlo o usarlo de manera irreverente, e imponiendo sanciones a quienes violen estas disposiciones.