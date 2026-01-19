Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Música

Ministerio de Cultura investigará usurpación del Himno Nacional

La advertencia se generó luego que el influencer y comunicador Kenneth Wú denunciara que el canto patrio estaría registrado bajo copyright

En el Ministerio de Cultura fueron separadas importantes figuras del arte. archivo

En el Ministerio de Cultura

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

El Ministerio de Cultura ha dejado claro que el himno nacional de la República Dominicana no está sujeto a derecho de autor, así lo informó en un comunicado enviado, esta tarde, a la prensa.

“El Himno Nacional de la República Dominicana es un símbolo patrio y, como tal, no está sujeto a derechos de autor ni a reclamaciones de copyright comercial”, se expresó en la nota.

La advertencia se generó luego que el influencer y comunicador Kenneth Wú denunciara que el canto patrio estaría registrado bajo copyright, lo que estaría provocando el bloqueo y la eliminación de videos que lo incluyen en plataformas digitales.

“Desde el Ministerio de Cultura informamos que ya hemos iniciado la gestiones correspondientes ante la plataforma digital involucrada, a fin de aclarar esta situación y garantizar el respeto debido a nuestros símbolos nacionales”, concluye el el comunicado que emitió la institución que dirige Roberto Ángel Salcedo.

La Ley 65-00 sobre Derecho de Autor protege las obras intelectuales y a sus creadores, especialistas recuerdan que los símbolos patrios están regidos por leyes especiales que prevalecen sobre cualquier reclamo privado.

Además, la Ley 210-19 sobre Símbolos Patrios unifica y moderniza su protección, prohibiendo alterar su letra o música, bailarlo o usarlo de manera irreverente, e imponiendo sanciones a quienes violen estas disposiciones.

Tags relacionados