Por su 25 aniversario el Latin Music Tours 2026 conforma amplia cartelera

Latin Music Tours anunció en su próxima edición, del 14 al 16 de agosto en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, la celebración por todo lo alto de sus 25 años, siendo el evento que más artistas tropicales ha presentado de manera ininterrumpida en el país.

Para esta conmemoración, Fernando Quezada, presidente de Quepe Music & Events, anunció que las bodas de plata de “Latin Music Tours 2026” viene con alfombra roja para los invitados especiales y personalidades de nuestra diáspora, a quienes se dedica esta entrega que sigue apostando al merengue y la bachata como “Patrimonios culturales inmateriales de la humanidad”, declarados por la UNESCO.

“El viernes 14 de agosto vamos a tener un desayuno con una bendición, y en la noche una cena de blanco en el Salón Filmore de Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana , previo a los conciertos bailables de Miriam Cruz, Toño Rosario, El Blachy y Sexappeal. Este último también está celebrando 25 años en la música”, informó Quezada.

Antonio Rodríguez Castillo, conocido artísticamente como Sexappeal, nativo de Villa Juana, Santo Domingo, es uno los impulsores del movimiento de la salsa contemporánea en República Dominicana. Su carrera comenzó como güirero, corista y bailarín en diversas orquestas, incluyendo la de Diomedes y el Grupo Mío. Su salto a la popularidad fue bajo la tutela del maestro Ramón Orlando, quien lo invitó a grabar temas que se convirtieron en puntuales en el género salsa.

“La Llorona”, “Mañana mañana”, “Esta noche”, “A escondidas”, “Mal o Bien”, “Corazón Encadenado” y “Quién” forman parte de su amplio repertorio.

Sexappeal ha sido reconocido por su energía en el escenario y su capacidad para adaptar baladas al ritmo de salsa, manteniendo viva la tradición sonera.

Oferta del 15 de agosto

Quezada, productor ejecutivo del Latin, agregó que el sábado 15 la fiesta del Latin Music inicia al mediodía con el “pool party”, esta vez a cargo de La Insuperable y Los Kompa, para ir calentando el cierre del evento.

En la noche del mismo sábado 15 de agosto, el Salón Filmore volverá a encenderse con la música de Elvis Martínez, Omega y Dalvin La Melodía. La animación de ambas noches estará a cargo de Alex Macías. Elvis Martínez estará recibiendo un homenaje al dejar una memorabilia en Hard Rock Hotel & Casino.

Los precios para el evento artístico y turístico, del 14 al 16 de agosto, van desde US$680 en habitación triple, niños entre 2 y 12 años US$125, y entre 13 y 17 años US$279.

Las primeras 25 habitaciones tienen un descuento especial, además de 2 niños entre 2 y 12 años por un precio simbólico de un dólar, informó Quezada.

El paquete para el Latin Music Tours 2026 incluye asistencia, entradas a los conciertos, bebidas premium ilimitadas, habitaciones suite, 15 piscinas, restaurantes abiertos 24 horas y todas las amenidades de Hard Rock Hotel.