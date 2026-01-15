Muere cantante Reymond Durán, vocalista de Sin Fronteras

Murió este 14 de enero el artista y vocalista Sin Fronteras, Reymond Durán. Así lo informó la agrupación merenguera en sus redes sociales.

“Con profundo dolor informamos que en la tarde de hoy, miércoles 14 de enero de 2026, ha fallecido nuestro querido cantante Reymond Duran del grupo Sin Fronteras”, reza el comunicado del grupo en Instagram.

Durán enfrentaba una batalla contra el cáncer.

“Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música. Fue un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional”, expresó la agrupación.

También indicaron que más adelante estarán informando sobre los actos y detalles correspondientes.

Por su parte, Wilfrido Vargas expresó su pesar por la muerte del cantante, quien ingresó a su orquesta en 2013.

“El día de hoy despedimos con el corazón apretado y la fe puesta en alto, a nuestro querido @reymonduranofficial. Un joven talentoso, de esos que llegan con luz propia, que en el 2013 se unió a nuestro equipo y dejó su huella en la grabación de Tributo a la bachata 3.

Se nos va un artista, un compañero, un hermano del camino musical… pero su ritmo, su alegría y su entrega quedan sonando en nosotros”, publicó el artista en Instagram.