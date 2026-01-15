Mirud, artista pop emergente, rumbo a Eurovisión 2026

Mirud, nacido el 17 de octubre de 1994 en Los Ángeles, Estados Unidos, es un artista pop internacional y multilingüe que se ha consolidado como una de las propuestas más globales surgidas del panorama europeo y latinoamericano en los últimos años. Con una carrera que conecta Europa, América Latina y Estados Unidos, Mirud representa a una nueva generación de artistas capaces de trascender fronteras, idiomas y mercados.

Con más de 30 millones de visualizaciones en YouTube, millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales y una presencia constante en listas y rankings internacionales, Mirud ha logrado posicionar su música en más de 33 países de América Latina, Europa y Estados Unidos, consolidando una audiencia verdaderamente global.

Trayectoria internacional y reconocimiento artístico

A lo largo de su carrera, Mirud ha demostrado una notable capacidad para conectar con públicos diversos gracias a un repertorio interpretado en ocho idiomas español, inglés, portugués, albanés, francés, turco, persa y árabe, una característica poco común incluso entre artistas consolidados del circuito internacional.

Su proyección internacional se ha visto fortalecida por su participación en escenarios y festivales de alto prestigio, destacando su paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los eventos musicales más importantes de América Latina.

En Europa, Mirud ha sido tres veces participante del Festivali i Këngës, el histórico certamen musical de Albania y plataforma clave del ecosistema eurovisivo, consolidándose como un nombre recurrente dentro de este circuito.

Éxito comercial y certificaciones

El impacto de Mirud también se refleja en el ámbito comercial. Su trabajo discográfico ha sido reconocido con cuatro certificaciones de platino en Europa y una certificación de platino en Estados Unidos por el tema “Ende te Dua”, confirmando su capacidad para generar éxito sostenido en distintos mercados internacionales.

Formación vocal y solidez artística

Más allá de los números, Mirud destaca por su sólida formación artística. Cuenta con estudios en canto y técnica vocal, incluyendo formación en ópera, lo que le ha permitido desarrollar una voz técnicamente preparada para el directo, fusionando la disciplina clásica con la sensibilidad del pop contemporáneo.

Nuevo álbum Desnudo y gira internacional Éter

El próximo 16 de enero, Mirud lanzará su nuevo álbum Desnudo, un proyecto profundamente personal que marca una de las etapas más honestas, vulnerables y emocionales de su carrera artística.

Tras el lanzamiento del disco, el artista iniciará su gira internacional Éter, programada para comenzar en marzo, con fechas confirmadas en Europa y América Latina, llevando su propuesta musical a escenarios clave del circuito internacional y reforzando su posicionamiento rumbo a Eurovisión 2026.