Bad Bunny y Rosalía encabezan la lista de discos más vendidos en España

El puertorriqueño Bad Bunny y la española Rosalía son los cantantes que más discos vendieron durante 2025 en España, según el listado de la industria musical (Promusicae), con los álbumes ‘Debí tirar más fotos’, con 22 semanas en cabeza, y ‘Lux‘, respectivamente, aunque el primero en formato vinilo.

En una lista de cien éxitos, aparecen otros dos discos de Bad Bunny- ‘Un verano sin ti’ y ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, mientras que el colombiano Beéle fue quinto con ‘Borondo‘.

Los datos de la industria musical destacan también que Rosalía situó ‘Lux’, en tan solo siete semanas desde su publicación el pasado 7 de noviembre, número uno de los vinilos más vendidos en España; y en la segunda posición de los cien álbumes.

En tercer lugar se situó la española Aitana, que publicó el año pasado el álbum ‘Cuarto Azul‘; en el cuarto puesto figura también otro español, Quevedo, con ‘Buenas noches‘.

La canción más radiada

Entre las canciones, sigue destacando el género urbano con W Sound / Beéle / Ovy on the Drums y su éxito ‘La Plena (W Sound 05)’.

La canción más radiada en España en 2025 fue ‘APT.’, de la neozelandesa-surcoreana Rosé y el cantautor estadounidense Bruno Mars.