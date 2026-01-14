Transmisiones de música alcanzaron 5 billones en 2025; música cristiana, rock y latina lideran crecimiento

La industria musical mundial alcanzó los 5,1 billones de reproducciones en 2025. Es un nuevo récord para un solo año, un 9,6% más que en 2024, cuando ostentaba el récord anterior.

Así lo afirma un informe de fin de año 2025 de Luminate, una empresa de análisis y datos de la industria que ofrece información sobre los cambios de comportamiento entre los oyentes de música.

En Estados Unidos, las transmisiones de audio a pedido alcanzaron los 1,4 billones, un aumento del 4,6% respecto del año pasado.

Pero la atención se centra en la música antigua. Menos de la mitad de las transmisiones de audio a la carta en EE. UU. (El 43 %) corresponden a canciones publicadas en los últimos cinco años (2021-2025).

¿Una excepción? «The Life of a Showgirl» de Taylor Swift y «I'm the Problem» de Morgan Wallen, que superaron los 5 millones de unidades equivalentes a un álbum en un solo año. Esto se debe a la combinación de ventas y streaming.

La música cristiana/gospel, el rock y la música latina registran las estadísticas de mayor crecimiento

El Informe de mitad de año 2025 de Luminate reveló que, si bien las transmisiones de música nueva (música lanzada en los últimos 18 meses) fueron ligeramente menores que en el mismo período del año pasado en los EE. UU., la nueva música cristiana/gospel desafió la tendencia, dijo Jaime Marconette, vicepresidente de información musical y relaciones con la industria de Luminate, liderado por artistas como Forrest Frank, Brandon Lake y Elevation Worship .

En el informe de fin de año, queda claro que la música cristiana/gospel ha seguido creciendo en Estados Unidos: un 18,5 % más en el cambio de volumen de audio a pedido en comparación con 2024.

¿Otros géneros que experimentaron un repunte? El rock creció un 6,4 % y el latino un 5,2 %.

“El rock es el género con mayor crecimiento este año, lo que significa que su cuota de mercado en streaming fue la que más aumentó”, declaró Marconette. “Aunque el streaming de rock en general se centra en el catálogo (canciones con más de 18 meses de antigüedad), el género registró el segundo mayor total de nuevas reproducciones actuales este año”.

Bad Bunny es responsable del crecimiento de la música latina. Sus reproducciones de audio bajo demanda alcanzaron los 5.300 millones, lo que representa el 4,38 % de todas las reproducciones de audio bajo demanda latinas.

“El género latino sigue siendo uno de los de mayor crecimiento en Estados Unidos”, añade Marconette. “Bad Bunny fue un impulsor clave del crecimiento este año con su nuevo álbum “Debí Tirar Más Fotos”, que generó 2.970 millones de reproducciones de audio bajo demanda en Estados Unidos en 2025”.

Surgen artistas de IA de alto perfil

La introducción de artistas de inteligencia artificial de alto perfil se convirtió en una historia musical importante en 2025. Entre ellos se incluyen Xania Monet y la banda de rock The Velvet Sundown.

Monet se convirtió en el primer artista de IA en debutar en una lista de radio de Billboard, alcanzando el puesto número 3 en la lista Hot Gospel Songs de la organización y el puesto número 20 en la lista Hot R&B Songs.

También ha habido bastantes artistas de country con IA, como Aventhis, Cain Walker y Breaking Rust. Este último tuvo la canción "Walk My Walk" que alcanzó el número 1 en la lista de ventas de canciones country digitales de Billboard en noviembre. El fraseo vocal, la forma melódica y el ADN estilístico provienen del artista country nominado al Grammy Blanco Brown, quien ha trabajado con Britney Spears , Childish Gambino y Rihanna.

Estos artistas sirven como ejemplos de cómo la IA generativa continúa revolucionando la industria musical, brindando a cualquier persona la capacidad de crear instantáneamente canciones aparentemente nuevas escribiendo indicaciones en una ventana de chat, a menudo utilizando modelos entrenados con las voces y estilos de artistas reales sin su conocimiento.

Y según Luminate, están teniendo un gran éxito. Monet obtuvo 125 millones de reproducciones de audio a la carta a nivel mundial el año pasado. Breaking Rust registró aproximadamente 72,8 millones de reproducciones, seguido de Walker con 48,1 millones, Enlly Blue con 34,8 y Juno Skye con 15,5 millones.

El rap y el R&B son para siempre... otra vez

Al igual que el año pasado y el anterior, cuando se trata del streaming de música en general en los EE. UU., el R&B y el hip-hop siguen liderando, representando una vez más más de uno de cada cuatro streams en Estados Unidos.

En 2025, el rap y el R&B representaron 349,9 mil millones de transmisiones de audio a pedido, frente a los 341,63 mil millones del año pasado.

Le sigue el rock con 260,5 mil millones (frente a los 234,22 mil millones del año pasado) y el pop con 167,2 mil millones (frente a los 165,49 mil millones).

Completando los cinco primeros puestos se encuentran los países con 122,5 mil millones (frente a 117,58 mil millones) y América Latina con 120,9 mil millones (frente a 113,02 mil millones).