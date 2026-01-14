Julio Iglesias: ¿Será un truhan o un señor?

Ochenta y dos años de una vida intensa, llena de conciertos, aplausos, glamour, éxitos, mujeres y uno que otro escándalo judicial, han salpicado la existencia de Julio Iglesias, a sus 58 años de carrera artística.

Lo ventilado en el día de ayer sobre la denuncia de acoso y agresión sexual, por parte de dos mujeres que trabajaban para el artista, ha sacudido hondamente su integridad personal y sobre todo, su proyección artística.

La pregunta es si ¿Julio será un truhan o un señor? como titula uno de sus éxitos y que expresa “Y es que yo. Amo a la vida y amo el amor. Soy un truhan, soy un señor. Algo bohemio y soñador”, dice la estrofa de la canción.

Hasta el momento el artista no ha dado respuesta a las graves acusaciónes de dos mujeres que trabajaron para él y han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante, en una extensa investigación realizada por dos medios en español, eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos

A lo largo de su carrera, el artista español, nacionalizado dominicano en 2003, ha ido por el mundo alardeando de sus conquistas femeninas.

Vida íntima

Su fama y su vida íntima han fascinado a todos los diarios en el mundo, sus controversiales declaraciones como “Cada vez más me gusta hacer el amor” o

la afirmación de acostarse hasta con tres mil mujeres. En 1997, Julio respondió a esta pregunta, una periodista dominicana le cuestionó sobre el tema. “Respeto lo que así piensan, dicen o escriben. Hay mucho de leyenda en esa cantidad de mujeres que me atribuyen”, respondió.

El tema del amor y las mujeres se convirtió en su carta de presentación en sus conciertos. En 2010, durante una actuación en la ciudad uruguaya de Punta del Este, dijo: “La primera vez que vine a Punta del Este tenía 24 años, y hacía el amor tres veces al día, pero ahora lo abandoné del todo hace 15 años”.

También agregó “Si hoy llego hacer el amor antes de un espectáculo hay que cancelar el show”.

Se casó en 2010

Ese mismo año, en el mes de agosto, contrajo matrimonio con Miranda Rijnsburger, una boda celebrada en Marbella, España, después de una relación de dos décadas con la modelo originaria de Leimuiden, en los Países Bajos. Con Miranda procreó cinco hijos, Miguel Alejandro, Rodrigo, las mellizas Victoria y Cristina y Guillermo.

Con su primera esposa Isabel Preysler tuvo sus primeros tres hijos, Chabely, Julio José y el cantante Enrique Iglesias, con este último polemizó cuando decidió ser cantante. En una oportunidad Enrique expresó que no lo juzgaran por su padre, si no por su talento.

En la década de los 90 Julio Iglesiasse enamoró de República Dominicana. En 1997, el cantante junto al diseñador de modas dominicano, Óscar de la Renta, participó en dos proyectos turísticos del grupo Punta Cana, en donde el artista también tiene una mansión.

Con los dominicanos siempre ha tenido una buena relación. Del autor Manuel Jiménez grabó “Derroche”, el cual fue un éxito a nivel mundial.

Hijo no declarado

El mes pasado, el supuesto hijo de Julio Iglesias, Javier Santos, y al que ha negado hacerse una prueba de ADN, se presentó ante los tribunales para que se pruebe que el cantante es su padre, esperando que le reconozca como otro hijo más. La historia de Javier relata que hace cuarenta años que la portuguesa Edite Santos, ex bailarina y modelo, afirmó haber tenido una relación sentimental con Julio. Esta ha asegurado en numerosas ocasiones que estuvieron juntos y vivieron un romance en los años setenta, del que nació un hijo, Javier, y quien enfrenta una batalla en busca de ser reconocido por el artista.

Otros escándalos que ha enfrentado Julio sucedieron en 1995, cuando la justicia argentina ordenó subastar una finca de su propiedad en la ciudad de Buenos Aires, y además fue condenado a pagar 250 mil dólares por plagiar en 1980 una melodía registrada por un autor argentino en 1964.

Indagación

La investigación realizada durante tres años ha permitido contactar a 15 exempleadas del servicio, entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones, sostiene que el artista español tenía en ese momento 77 años.