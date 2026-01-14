John Forté, músico nominado al Grammy, fue encontrado muerto a los 50 años en su casa

John Forté, el músico nominado al Grammy conocido por su trabajo con los Fugees y los Refugee Camp All-Stars, entre otros, murió a los 50 años. Fue encontrado muerto el lunes por la tarde en su casa en Chilmark, Massachusetts, según la policía.

El jefe de policía de Chilmark, Sean Slavin, declaró que no había indicios de violencia ni una causa de muerte evidente. El caso está siendo investigado por la oficina del médico forense estatal, según Slavin.

Originario de la ciudad de Nueva York, Forté fue un prodigio musical que se dio a conocer a sus 20 años como colaborador de "The Score" de los Fugees, ganador del Grammy, y de "The Carnival" de Wyclef Jean, nominado al Grammy. Multiinstrumentista y rapero, también lanzó álbumes en solitario como "Poly Sci" y "I John", con colaboradores como Carly Simon, cuyo hijo, Ben Taylor, era un amigo cercano de Forté.

En el año 2000, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Newark y acusado de posesión de cocaína líquida y tráfico de drogas. Forté fue condenado a 14 años de prisión, pero la pena fue conmutada tras siete años por el presidente George W. Bush. Simon fue una de las muchas figuras públicas que abogaron por su liberación.

Le sobreviven su esposa, la fotógrafa Lara Fuller, y dos hijos.