Santiago Cruz: “Lo que no haría nunca es escribir canciones que denigren al ser humano”

Para Santiago Cruz, ser artista y la comunicación a través de la música es una gran responsabilidad. El cantautor colombiano sigue creyendo en las letras que trascienden en el tiempo y que calan de manera significativa en los corazones de las personas.

Por esto, el cantante y compositor rechaza hacer canciones que denigren al ser humano y destaca la importancia de hacer conciencia sobre la “información que le vas a entregar al universo”, recordando durante una entrevista con LISTÍN DIARIO, como muestra de ello, canciones como “Baja la guardia”, que nació como una carta de perdón dirigida a quienes había afectado por sus adicciones. Hoy, el tema es considerado un himno de reconciliación entre parejas, amigos y familiares.

“Lo que no haría nunca es escribir canciones que denigren al ser humano, que denigren a la mujer, que denigren a algún sector de la población, que me denigren a mí mismo como compositor. Yo he procurado, desde hace varios años, escribir canciones que para mí, por más triste que sea la situación que se está narrando, siempre hay un rincón para la dignidad, para la edificación, para el respeto hacia la otra persona, hacia el oyente y hacia mí como artista”, explicó Santiago Cruz a periodistas de LISTÍN DIARIO.

Poder de la música

Señala que la música es poderosa y se le suele restar relevancia.

“Muchas veces creo que no tenemos claro el poder que tiene una canción y pensamos: 'Ah, pero eso no es tan grave, es solo una canción'. Nunca es solamente una canción”, recalcó.

A pesar de la conversación que se ha generado sobre si la música está en crisis por la abundancia de música que decae con facilidad o canciones que no tienen el mismo mensaje que el suyo, Santiago Cruz afirmó: “Para mí la música nunca está en crisis, porque la música es una necesidad del ser humano”. Sin embargo, comentó que en el caso de la industria “es otro tema”.

“Yo creo que el formato del streaming tiene muchas ventajas, como tiene muchas desventajas también y tú vas hablar de la fiesta depende como te vaya. Lo que sí creo es que ahora está ocurriendo que hay gran espacio para nuevos autores, nuevos compositores, que ya el espectro de la música latina se ha ampliado más, después de casi 15 años, donde la conversación estuvo monopolizada por el género urbano, de alguna manera y con merecido motivo, supieron conectar, supieron hablarle a la gente, creo que ahora se está abriendo la conversación y ahí distintos aires, incluso dentro del género urbano, que han venido a enriquecer la conversación”, añadió.

Con fanática de Santiago

De las tantas visitas de Santiago Cruz a República Dominicana son muchas las historias que el artista ha podido coleccionar, entre ellas haber cumplido el último deseo de una fanática con una enfermedad en etapa terminal.

Contó que durante uno de sus conciertos en Santiago de los Caballeros, entre 2019 y 2022, conoció a una joven que había pedido ir a un concierto suyo en esa ciudad antes de morir.

“Me pasó en Santiago de los Caballeros, una chica en un punto muy complicado de una enfermedad terminal y que sus últimos deseos era ir a un concierto mío, y eso siempre es conmovedor, lastimosamente el año siguiente que volvimos ya no estaba con nosotros, pero nos quedamos con la alegría de haberle podido cumplir ese deseo y darnos un abrazo”, indicó.

Además de esta experiencia, el autor de letras románticas también disfruta las anécdotas de parejas dominicanas que se han comprometido en sus presentaciones, las cuales se han convertido en tradición cada febrero con motivo al Día de los Enamorados, tal como lo hará los próximos días 20 y 21 de febrero en la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Asimismo, mencionó las pedidas de matrimonio que se han realizado en sus shows.

Al igual que sus conciertos en el país para San Valentín, Santiago Cruz tiene como costumbre ir de paseo a la Zona Colonial, lugar cultural, histórico y emblemático de Santos Domingo, y comer empanadas de cangrejo.