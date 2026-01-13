Presidenta de la Comunidad de Madrid dice no contribuirá al desprestigio de Julio Iglesias

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse las denuncias contra Julio Iglesias por agresiones sexuales, ha asegurado en su cuenta de la red social X que la Comunidad de Madrid «jamás contribuirá al desprestigio» del cantante «más universal».

«Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias», ha escrito Díaz Ayuso en la red social X.

Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante, según una investigación realizada por dos medios en español, eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos.

Ambos medios han contrastado los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y que aseguran disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor.

Más Madrid pide retirar a Julio Iglesias la Medalla de Oro

Más Madrid ha pedido la retirada de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid concedida a Julio Iglesias en 2012 tras conocerse ahora las denuncias contra el cantante por agresiones sexuales.

Por su parte, Más Madrid ha registrado en la Asamblea una proposición no de ley (no vinculante) que insta al Gobierno regional a revocar la concesión de la medalla, previa audiencia al propio Julio Iglesias, de conformidad con la Ley de Distinciones Honoríficas de la Comunidad de Madrid.

En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que ha tenido acceso EFE, Más Madrid alega que, sin ánimo de «prejuzgar los hechos ni sustituir a los tribunales», las instituciones deben «preservar la ejemplaridad de los reconocimientos que conceden».

También piden retirar distinción de Hijo Predilecto de la capital

En el ámbito municipal, tanto Más Madrid como el PSOE-M han reclamado al Ayuntamiento de Madrid que retire el reconocimiento como Hijo Predilecto de la capital que concedió a Julio Iglesias en 2015.

«Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune», ha escrito en X la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Y desde el PSOE-M, la concejala Meritxell Tizón ha esgrimido en una grabación remitida a los medios que las acusaciones contra Iglesias «hacen incompatible que mantenga un honor institucional».

En una comparecencia ante los medios, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido que no tiene «ninguna intención, en estos momentos», de retirar las distinciones a Iglesias.

El Gobierno apoya investigar las denuncias

El Gobierno ha apoyado llegar «hasta el final» en la investigación sobre las denuncias y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha pedido que no haya «ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad».

«No vamos a mirar hacia otro lado», ha dicho la portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y tras otorgar veracidad a las informaciones que hoy publican el periódico digital eldiario.es y la cadena de televisión Univisión Noticias en Estados Unidos.