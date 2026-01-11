Carlos Gardel, Jenni Rivera y Pedro Infante también murieron en accidentes aéreos

La muerte de Yeison Jiménez, confirmada este 10 de enero de 2026 tras un accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama, en Boyacá, reabre un capítulo recurrente en la historia de la música mundial: el de los artistas cuya vida y trayectoria quedaron truncadas en siniestros aéreos.

Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, viajaba en una avioneta privada que cubría la ruta hacia Medellín cuando ocurrió el accidente. Según confirmaron autoridades departamentales y aeronáuticas, en el siniestro también murieron los tripulantes y miembros de su equipo.

Su fallecimiento se suma a una larga lista de músicos que, en contextos similares, perdieron la vida mientras se desplazaban entre presentaciones o compromisos profesionales.

Fallece cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo Lea también

Un patrón que atraviesa géneros y generaciones

Desde los primeros años de la aviación comercial y privada, el mundo de la música ha estado marcado por tragedias aéreas que afectaron a artistas de rock, pop, country, jazz, música clásica y géneros latinoamericanos. En muchos casos, se trataba de vuelos chárter contratados para cumplir agendas exigentes de giras; en otros, de aeronaves privadas o incluso vuelos comerciales.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 3 de febrero de 1959, cuando Buddy Holly, Ritchie Valens y J. P. “The Big Bopper” Richardson murieron al estrellarse una avioneta Beechcraft Bonanza en Iowa, hecho conocido como “el día que murió la música”.

Décadas después, tragedias similares cobraron la vida de figuras como Ronnie Van Zant y Steve Gaines, de Lynyrd Skynyrd, en 1977; Aaliyah, en 2001, tras el despegue de una avioneta sobrecargada en Bahamas; y Stevie Ray Vaughan, en 1990, en un accidente de helicóptero tras un concierto.

En el ámbito del country y el folk, nombres como Patsy Cline, Jim Reeves, Jim Croce, John Denver y Troy Gentry también figuran entre las víctimas de accidentes aéreos ocurridos en contextos de giras, traslados privados o vuelos pilotados por los propios artistas.

Tragedias que marcaron la música latina

La música de habla hispana tampoco ha sido ajena a este tipo de episodios. Carlos Gardel murió en 1935 en un choque de aeronaves en Medellín; Pedro Infante falleció en 1957 en Mérida mientras piloteaba un avión de carga; y Jenni Rivera perdió la vida en 2012 tras el desplome de un jet ejecutivo en la sierra de Nuevo León.

En Colombia, el acordeonero vallenato Juancho Rois murió en 1994 en un accidente de avioneta en Venezuela, en plena actividad artística.

En años recientes, el impacto de estos hechos volvió a sentirse con la muerte de artistas como Marília Mendonça, en Brasil, en 2021, y Aurelio Martínez, referente de la música garífuna, en 2025.

El caso de Yeison Jiménez

El fallecimiento de Yeison Jiménez ocurre en un momento de plena vigencia artística. El cantante había construido una carrera desde contextos de pobreza y violencia hasta convertirse en un referente de la música popular colombiana, con giras internacionales y una base masiva de seguidores.

Su muerte, además de generar luto en el sector musical y entre sus seguidores, lo inscribe en una historia más amplia, compartida con artistas de distintas latitudes, donde la aviación —clave para sostener la dinámica de la industria musical— también ha sido escenario de algunas de sus pérdidas más dolorosas.

El cantante colombiano Yeison Jiménez soñó tres veces con el accidente aéreo en que murió Lea también