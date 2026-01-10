43 estudiantes dominicanos reciben becas para estudiar en Berklee

Al menos 43 estudiantes dominicanos recibieron becas para estudiar en Berklee, la universidad privada de música más grande del mundo. 30 de los estudiantes pertenecen al Conservatorio Nacional de Música. Entre los becados, está incluida la beca Michel Camilo, otorgada al joven Ángel Sánchez Volquez.

Las becas se estiman en más de 200 millones de pesos, indicaron las autoridades.

El programa académico internacional Berklee en Santo Domingo 2026 concluyó este sábado en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con un concierto a cargo de los estudiantes participantes y el acto de clausura de una intensa semana de formación musical.

El programa se desarrolló del 5 al 10 de enero como una iniciativa organizada por el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección General de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y el Berklee College of Music, con el propósito de ofrecer formación musical especializada bajo estándares académicos internacionales.

Esta propuesta formativa contó con el patrocinio de la Fundación AES Dominicana y la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, así como con el apoyo de las instituciones aliadas Autohaus, Qik Banco Digital y los Comedores Económicos del Estado Dominicano.

Con la conclusión de la presente edición, Berklee en Santo Domingo 2026 cerró su agenda académica y artística reafirmándose como un espacio de intercambio formativo que fortalece el desarrollo del talento joven dominicano y su vinculación con una de las instituciones musicales más reconocidas a nivel internacional.

En la clausura asistieron el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el vicepresidente y director ejecutivo de Berklee College of Music, Ron Savage; el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez; y la vicepresidenta senior de Berklee Global, María Martínez Iturriaga.

También asistieron la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent; la directora del Conservatorio Nacional de Música, Paola González; y el coordinador de Berklee en Santo Domingo, Javier Vargas.