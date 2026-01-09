Nacho revela tuvo que vender sus 21 carros de colección tras quedar atrapado en Venezuela en pandemia

"Hoy entiendo y acepto que soy un enchufado", así inició Nacho un video publicado en su cuenta de Instagram donde explicó de manera sarcástica que no ha recibido beneficios del gobierno de Nicolás Maduro, quien el pasado 3 de enero fue capturado por Estados Unidos.

El artista negó ser "enchufando" mencionando los aportes que ha realizado a favor de la libertad de su país y en contra del chavismo, entre ellos haber vendido los 21 vehículos de colección que tenía en Estados Unidos cuando quedó atrapado en Venezuela durante la pandemia mientras realizaba obras benéficas y el concierto solidario que ofreció en Cúcuta en el año 2019.

"Pusé a mi equipo a la orden para ayudar a la organización sin cobrar ni un centavo para recoger insumos que nunca llegaron a Venezuela y juntar dinero que nadie sabe dónde está", afirmó.

"Cuando me cerraron mi fundación Ayudame a ayudar y la única forma de ayudar fue utilizar un gran porcentaje de mis recursos económicos. Cuando la pandemia, gracias a Dios, gracias a Dios, me atrapó en Margarita y no pude salir hasta que no activaran los vuelos comerciales por mis diferencias con los que controlaban todo en Venezuela y decidí dedicarme a reparar todo lo que pudiera, incluyendo caras de desónimo y tristeza. Cuando regalé uniformes policiales, reparaciones de casas, pagos de operaciones, el enchufe hizo que decidiera vender los 21 carros de colección que tenía en los Estados Unidos para poder seguir teniendo el nuevo estilo de vida que estaba llevando fuera del mundo del espectáculo", setenció.

Asimismo, señaló que apoyó públicamente a candidatos de la oposición como Juan Guaidó, Edmundo González y María Corina Machado.

El cantante de "No te vas" confesó que siempre ha estado "enchufado" a Dios, especialmente desde que sobrevivió junto a sus padres a un accidente de tránsito en el que otro niño de su familia murió.