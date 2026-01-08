Caso legal por los derechos intelectuales de Dhario Primero llega a su fin tras inversión de US$500,000

Un tribunal federal de los Estados Unidos del distrito New Jersey pone freno a abusos legales y marca un precedente en una disputa familiar que sacudió a una familia por preservar los derechos intelectuales del legendario baladadista dominicano Dhario Primero, quien es considerado "el Sandro de América de República Dominicana".

Tras una prolongada y compleja batalla legal que implicó una inversión superior a los US$500,000 dólares, R.R. Entertainment Music Corp. obtuvo un fallo federal favorable en los Estados Unidos, mediante el cual se desestimaron los reclamos presentados en su contra y se reconoció plenamente la validez de los contratos, derechos y actuaciones legales a través de los cuales la corporación ha administrado y protegido, por más de una década, el legado artístico del baladista dominicano Dhario Primero.

La decisión judicial pone fin a una ofensiva legal que intentó, sin éxito, invalidar acuerdos firmados desde el año 2008, así como desacreditar la gestión continua, documentada y legalmente sustentada de la disquera sobre el catálogo musical, las obras intelectuales y los activos vinculados al artista.

Dhario Primero, fallecido el 13 de mayo de 2025, fue el centro de una disputa familiar sin precedentes que trascendió el ámbito privado y alcanzó instancias federales. Durante el proceso, R.R. Entertainment Music Corp. y su presidente, Ranphys Ortiz, lograron demostrar ante el tribunal que todas sus actuaciones se realizaron conforme a la ley, respaldadas por contratos vigentes, evidencia documental y cumplimiento regulatorio tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional.

La corporación sostuvo —y así quedó reflejado en el proceso judicial— que el artista fue objeto de presiones y maniobras indebidas por parte de terceros, incluyendo familiares, en un momento de grave vulnerabilidad médica, con el objetivo de apropiarse del trabajo que desde 2005 se venía desarrollando para proteger, organizar y proyectar su legado musical.

En declaraciones oficiales, Ranphys Ortiz fue enfático:

“No he escatimado ni escatimaré recursos para defender el legado de mi padre. Esta defensa no es negociable. Continuaré actuando con firmeza, dentro del marco de la ley, en cualquier tribunal y en cualquier jurisdicción donde sea necesario.”

Por su parte, Raphael Primero, Vicepresidente de R.R. Entertainment Music Corp., expresó un mensaje de profundo orgullo y responsabilidad histórica:

“La música de mi padre pertenece a su pueblo, como él siempre lo quiso: la República Dominicana. Él protegió su obra con disciplina durante toda su vida, y nosotros seguiremos resguardándola con la misma seriedad y respeto.”

Como consecuencia directa del fallo federal, R.R. Entertainment Music Corp. anunció el restablecimiento progresivo e inmediato del catálogo musical de Dhario Primero en las plataformas digitales, marcando una nueva etapa de visibilidad y acceso global a su obra.

En ese contexto, la disquera invita al público a redescubrir las extraordinarias composiciones de este gran artista, destacando especialmente su mayor éxito, “Mi Manera”, una de las baladas más emblemáticas de su carrera, así como “Triste Inventario”, considerada por muchos como su último testamento musical, una obra cargada de profundidad, madurez artística y emotividad, aquí su página web:

Www.DharioPrimero.com

Asimismo, la corporación confirmó que proyectos de gran escala relacionados con la vida, la música y la historia personal del artista se encuentran actualmente en fase de evaluación estratégica, incluyendo desarrollos editoriales y audiovisuales. Aunque no se han revelado detalles, fuentes cercanas indican que se trata de iniciativas de alto perfil internacional.

Finalmente, R.R. Entertainment Music Corp. emitió una advertencia pública clara y categórica:

Cualquier intento de contacto, negociación, representación, licencia o explotación del nombre, imagen, obras o legado de Dhario Primero que no provenga directa y exclusivamente de R.R. Entertainment Music Corp. será considerado fraudulento y dará lugar a acciones legales inmediatas y severas, sin excepción.