Una nueva categoría de los Grammy honra las portadas de álbumes y a los artistas que las crean

Cuando llegó el momento de decidir la imagen de portada para el segundo álbum de Wet Leg , la banda británica de indie rock empacó objetos que podrían servir de inspiración —gusanos de terciopelo cosidos por la guitarrista Hester Chambers, una enorme cabellera de la filmación de un video musical, guantes con forma de lagarto— y se dirigió a un Airbnb.

"Quería que fuera algo súper femenino y a la vez repulsivo", dijo la cantante Rhian Teasdale, quien dirigió artísticamente la portada de "Moisturizer" junto a Iris Luz y Lava La Rue. "Esa yuxtaposición, no sé, crea algo evocador".

La imagen final, inspirada en una foto de ese fin de semana, le valió a Teasdale, Luz y La Rue una nominación al Grammy a mejor portada de álbum, una categoría que se otorgará este año por primera vez en más de 50 años.

Las otras versiones evocadoras nominadas son “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny, “Chromakopia” de Tyler, the Creator, “Glory” de Perfume Genius y “The Crux” de Djo. El premio se otorga a los directores artísticos del proyecto: este año, los artistas discográficos están incluidos como nominados en todos los casos excepto en “Glory”.

En los últimos años, las portadas se han evaluado en la categoría de mejor empaque de grabación, que considera todos los materiales físicos e imágenes. El empaque de "Brat", con su verde que impregna la cultura pop, le valió a Charli XCX, Brent David Freaney e Imogene Strauss un Grammy el año pasado.

El director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., declaró a Grammy.com que la separación es un esfuerzo para reconocer el impacto de las portadas en la era digital. También se alinea con el objetivo de la academia de reconocer a más artistas que influyen en la música, afirmó Mason.

Para los equipos creativos, el premio revivido amplifica lo que implica construir los mundos visuales de la música. "Cuando una portada en una campaña tiene éxito", dijo el fotógrafo Neil Krug, nominado por "The Crux", "es parte del lenguaje y la esencia de lo que hace que un gran disco sea un gran disco".

Capturando una energía

El retrato que define “Chromakopia” —un primer plano monocromático de Tyler, con el rostro oculto por una máscara— fue la última toma. Luis “Panch” Pérez, director de fotografía, comentó que la expresión en los ojos de Tyler era impactante.

Llegar allí, dijo, requirió conectar con un "lenguaje tácito" compartido, construido a partir de referencias a la estética surrealista y del viejo Hollywood del proyecto, y tras años de colaboración. "Tyler sabe exactamente cómo mover su cuerpo; lo controla a la perfección. Solo tengo que estar preparado para lo que sea que haga frente al lente", dijo Pérez.

Perfume Genius colaboró con los directores de arte Cody Critcheloe y Andrew JS en la portada de "Glory". Se despatarró sobre una alfombra de retazos en un interior oscuro y acogedor, con sus botas de tacón de aguja extendidas hacia una ventana iluminada. Cables de colores serpentean por el suelo como los cables de un micrófono en el escenario.

Dijo que la imagen refleja el tira y afloja que se encontró explorando mientras escribía el álbum: la comodidad y la evasión de una vida privada e introvertida, versus la confianza requerida de su personalidad pública "máxima": "¿Cómo puedo lograr que cada una de esas cosas sazone mi vida?"

El objetivo no era capturar una escena ni una coreografía específicas. «Se trataba principalmente de una energía», dijo Critcheloe, quien fotografió la portada.

“Nos han dicho que no entienden la estética de la portada del álbum”, añadió. “Es lo mejor que se puede oír”.

La versión de Teasdale, con aspecto de criatura, que aparece en la portada de "Moisturizer" de Wet Leg —en cuclillas, con las manos extendidas y una sonrisa inquietante dirigida a la cámara— también busca evocar fricción. "El álbum explora temas de amor y anhelo. Pero también hay un par de momentos que son, ya sabes, simplemente salvajes", dijo.

Crear, crear y diseñar un mundo

El escenario central de “The Crux” —el tercer álbum de Djo, el apodo musical del actor Joe Keery— fue un hotel ficticio en la sección inspirada en Brooklyn del backlot de Paramount Studios.

Krug, Djo y su colaborador Jake Hirshland buscaron inspiración en escenas densas, como la película de Alfred Hitchcock de 1954 "La ventana indiscreta" (también rodada en un estudio de Paramount). Consideraron localizaciones en Nueva York y Atlanta (las verdaderas), donde el artista rodaba "Stranger Things", antes de cerrar el rodaje.

A continuación, vino el casting de los personajes que componen la escena. "Todo lo que se nos ocurría, lo lanzábamos al suelo", dijo Krug. Una pareja se besa en una ventana. Un hombre lucha contra una multa de aparcamiento en primer plano. A Djo solo se le ve de espaldas, colgado de una ventana con un traje blanco.

El director artístico William Wesley II supervisó los detalles de la producción, incluyendo el diseño del letrero de neón que lleva el nombre del álbum, un homenaje a hoteles emblemáticos como el Château Marmont. "Todo es intencional", dijo. "Es realmente la suma de sus partes y la suma de las contribuciones de muchas personas".

Un par de sillas blancas de plástico son el único elemento decorativo de la portada de "Debí Tirar Más Fotos". La imagen, dirigida por el propio Bad Bunny, del fotógrafo puertorriqueño Eric Rojas también incluye plátanos, símbolo de la isla, pero también del Caribe y Latinoamérica en general. Esta sencilla combinación, que evoca un día de playa o una reunión en el jardín, evoca una nostalgia que refleja la narrativa diaspórica y creadora de historia del álbum.

“Debí Tirar Más Fotos” y “Chromakopia” también están nominados a álbum del año.

¿Qué hace que una portada sea elegible para un Grammy?

Las reglas oficiales de los Grammy establecen que los álbumes no necesitan existir físicamente para ser considerados en esta categoría, un punto clave para diferenciar el premio de su contraparte en formato físico.

Sin embargo, los nominados de este año están todos disponibles en vinilo o CD. Krug, quien ha trabajado en portadas para Lana Del Rey y Tame Impala, comentó que la presentación en vinilo suele ser el primer punto de discusión.

“Cuando tienes vinilos físicos en casa o en tu apartamento, ese material vive contigo. Está en tu espacio, ya sea que tengas un buen o un mal día, te cases o rompas con quien sea”, dijo Krug. “Se está redescubriendo esta forma de arte”.

Los votantes deben valorar la creatividad y el diseño de la portada, así como la ilustración, la fotografía o los elementos gráficos. Se otorgarán trofeos a los directores de arte ganadores y certificados a los diseñadores, ilustradores o fotógrafos, si corresponde.

Como muestra de los problemas iniciales de una nueva categoría, la lista de nominados de este año sufrió modificaciones antes de la apertura del periodo de votación, un proceso habitual en otras categorías con múltiples nominados. Djo, Krug, Hirshland y Taylor Vandergrift se añadieron junto a Wesley por "The Crux"; Perez y el fotógrafo Shaun Llewellyn fueron eliminados de "Chromakopia", siendo reemplazados únicamente por Tyler. Luz y La Rue se unieron a Teasdale para "Moisturizer", mientras que varios otros, incluido el resto de la banda, fueron eliminados.

“Me sorprendió muchísimo y me emocioné muchísimo porque no sabía que existía una categoría”, dijo Critcheloe sobre su nominación. “Me encanta la idea de hacer cosas extrañas, subversivas e irreverentes, y tener un público más amplio del que se supone”.