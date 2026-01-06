Natti Natasha inicia el 2026 liderando las listas de Billboard con su tema “Dembow”

El 2026 comienza con una mujer dominicana en la cima. Natti Natasha abre el año liderando el número uno por partida doble en los charts Latin Rhythm y Latin AirPlay de Billboard, esta vez con “Dembow”, un tema en honor a Panamá junto a Nando Boom y Dímelo Flow, reafirmando su vigencia en la música global.

La cantante tiene más de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify y una comunidad digital que supera los 70 millones de seguidores.

A lo largo de su carrera, ha acumulado 16 canciones número uno, más de 40 temas posicionados en los charts, 23+ billones de streams globales y decenas de certificaciones de oro y platino, consolidándose como la artista femenina dominicana más escuchada de todos los tiempos.

Incluso durante una etapa de pausa personal, disfrutando una de las mejores etapas de su vida, la maternidad, su música continúa liderando, siendo consumida y escuchada a nivel internacional.

Hoy, Natti Natasha se prepara para una nueva gira, el lanzamiento de nueva música y una etapa creativa.

“Estoy agradecida con todos ustedes porque me hicieron parte de su familia. Hace muchos años dejé de sentir que tenía que trabajar para demostrar quién soy; hoy simplemente trabajo para disfrutarme a ustedes”, expresó Natti Natasha.