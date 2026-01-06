Ana Bárbara anuncia que tomará un descanso de los escenarios para cuidar a sus hijos
Ana Bárbara inició el 2026 con la decisión de hacer una pausa indefinida en su carrera.
Durante una entrevista con el programa matutino de Univision "Despierta América", la artista mexicana anunció que se tomará un descanso de los escenarios para cuidar a sus hijos y priorizar su bienestar emocional.
“Esto no le va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesitan mi alma y mi corazón. Soy madre de familia y he tratado de estar al 100%, pero no es lo mismo, entonces quiero recuperar un poco de ese tiempo que he perdido”, dijo.
La decisión llega ante los cuestionamientos por su relación con Ángel Muñoz, quien ha sido acusado de maltratar a los hijos de la artista y mantenerla alejada de algunos miembros de su familia.
“Siempre hay gente y malita que tratan de separarnos, y realmente creo que ese tiempo que me quisieron robar, pero no pudieron, lo voy a recuperar”, expresó.
La cantante de "Bandido" es madre de Emiliano, José María (también conocido como Chema) y Jerónimo.