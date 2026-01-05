'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny podría hacer historia en los Grammy

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny ha redefinido lo que significa ser un gigante global y podría volver a hacer historia en los Premios Grammy de 2026.

El artista, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, compite por seis premios en la gala del 1 de febrero, convirtiéndose en el primer artista hispanohablante en ser nominado simultáneamente a álbum, canción y grabación del año. Su aclamado álbum, "Debí Tirar Más Fotos", es tan solo el segundo disco en español nominado a álbum del año. ¿El primero? Bueno, también le perteneció a Bad Bunny, "Un Verano Sin Ti" de 2022.

Gane o pierda, los expertos afirman que las nominaciones de Bad Bunny al Grammy marcan un momento simbólico para los latinos. Después de todo, solo una semana después, encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Las nominaciones históricas reflejan el espíritu cultural de la época

Vanessa Díaz, profesora asociada de estudios chicanos y latinos en la Universidad Loyola Marymount y coautora de “P FKN R: Cómo Bad Bunny se convirtió en la voz global de la resistencia puertorriqueña”, dice que los reconocimientos a Bad Bunny se extienden más allá de su propio arte y sirven como un “reconocimiento muy bienvenido de la música latina que está creciendo”.

“La música del Caribe hispanohablante ha moldeado el gusto musical global desde el siglo XIX”, añade Albert Laguna, profesor asociado de Etnicidad, Raza y Migración y Estudios Estadounidenses en Yale. “Bad Bunny es un eslabón más en una cadena mucho más larga de la popularidad de la música caribeña a nivel mundial”.

Gran parte de esta música, en particular el trap latino y el reggaetón, géneros con los que Bad Bunny se inició y que sigue utilizando en sus nuevos trabajos, ha sido históricamente criminalizada en Puerto Rico, al igual que el hip-hop en Estados Unidos. El reggaetón, en particular, señala Díaz, «proviene de las comunidades más marginadas de Puerto Rico. Por eso, el hecho de que Bad Bunny reciba nominaciones en tres categorías principales, y se trate de un artista que inventó el trap… es lo más innovador de toda la situación».

Petra Rivera-Rideau, profesora asociada de estudios estadounidenses en Wellesley College y coautora de “P FKN R”, dice que ese elemento es particularmente notable porque las instituciones a menudo ignoran los géneros marginados, incluso en los Latin Grammy, una entrega de premios hermana de los Grammy.

Una victoria en las categorías principales podría tener un profundo significado simbólico, afirma. Pero con una salvedad: "Me interesa ver si esto les abrirá puertas a otras personas". Después de todo, el propio Bad Bunny no es inmune a los prejuicios institucionales de la Academia de la Grabación: ya cuenta con tres Grammys en su carrera, pero todos han sido en categorías de música urbana, a pesar de ser el artista con más reproducciones en streaming del planeta.

Atractivo local y global que se adapta al momento político

En “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny y sus productores entrelazan estilos folclóricos puertorriqueños tradicionales con un contexto hipercontemporáneo. El trap latino y el reggaetón no se abandonan, sino que se fusionan con música jíbara, salsa, bomba, plena e incluso aguinaldo, un tipo de música navideña, en “Pitorro de Coco”. Si bien los álbumes anteriores de Bad Bunny también fusionaron diferentes géneros, como bossa nova, mambo, rock, merengue y más, la mezcla de este álbum fue más autóctona.

Laguna ve “Debí Tirar Más Fotos” como un desafío directo a la “fórmula prevaleciente para el estrellato pop global”, que él describe como un artista que triunfa localmente, gana terreno y luego “diluye” su sonido en algo comercial y aceptable para una audiencia global.

“Bad Bunny fue en la dirección opuesta. Es su álbum más puertorriqueño hasta la fecha”, dice Laguna. Espera que transmita a otros artistas que ellos también pueden inspirarse en su ascendencia e historia para crear arte.

“Hay tanta música latina increíble que ha sido ignorada, y eso es parte de lo hermoso de este momento”, dice Díaz. “Y por eso se siente como una victoria para todos los latinos”.

El momento del lanzamiento y el reconocimiento del álbum también es trascendental. "Estados Unidos tiene una historia de marginar a los latinos, marginar el español... Estamos en un momento en el que eso se siente extremadamente grave", continúa. "Para una comunidad que está siendo atacada tan profundamente, es un poco de luz, un poco de fe en que aún podemos forjar nuestro lugar aquí".

Los latinos y la comunidad hispanohablante en Estados Unidos se han vuelto cada vez más cautelosos ante el creciente sentimiento antiinmigrante y las redadas, ya que las políticas de inmigración y las acciones ejecutivas del presidente Donald Trump han ampliado enormemente quién es elegible para la deportación y las audiencias de rutina se han convertido en trampas de deportación para los migrantes.

En una entrevista con iD Magazine a principios de este año, Bad Bunny mencionó que las preocupaciones en torno a las deportaciones masivas de latinos influyeron en su decisión de no realizar una gira por los Estados Unidos continentales ( cientos de personas han sido detenidas en Puerto Rico desde que comenzaron los arrestos a gran escala a fines de enero).

“El contenido de las letras, tan impregnadas de la historia de Puerto Rico, la historia política, el turismo y la gentrificación, tiene un rico contenido político e histórico”, añade Díaz. “Este álbum es histórico incluso sin haber ganado un Grammy”.

Pero si Bad Bunny gana, dice Díaz, será "como si Halle Berry fuera la primera mujer negra en ganar un Óscar. Ese fue un momento decisivo. O como si Rita Moreno fuera la primera latina en ganar".

Más allá de eso, Laguna afirma que la política del álbum no se limita a la identidad puertorriqueña ni siquiera a la latina: «Las letras de este álbum se alinean con las luchas globales», afirma. Tomemos, por ejemplo, «Lo que le pasó a Hawaii», un grito de guerra por la autonomía cultural en una era de neocolonialización.

El atractivo multigeneracional del álbum

Rivera-Rideau afirma que una de las razones por las que “Debí Tirar Más Fotos” ha tenido tanto éxito no son solo las implicaciones políticas de usar música folclórica además de la música urbana, sino también su sonido. Los géneros tradicionales son mucho más digeribles para quienes aceptan los tabúes anticuados que rodean el trap latino y se burlan de la sexualidad del reggaetón. Como resultado, la combinación de sonidos da como resultado un álbum popular entre generaciones, afirma.

Pero solo funciona porque es "musicalmente muy interesante. Si solo se tratara de música tradicional, y eso es lo único que le importaba a la gente, no habría tenido tanto éxito", explica. "Musicalmente, es súper innovador y hace accesibles muchos de estos géneros antiguos que escucha la gente en Puerto Rico, pero él ha logrado globalizar estos géneros tan locales de una manera que nadie más lo ha logrado".

Ese atractivo intergeneracional fue una característica de la emblemática residencia puertorriqueña de Bad Bunny , con la edad y la diversidad global de su audiencia.

Mucha gente siente que este es un momento tenso, un momento difícil. Y aquí hay alguien que nos ofrece un lenguaje sonoro para narrar este presente complejo —dice Laguna—. Hay un placer, en la crítica política, que la música hace posible de una manera hermosa. Y creo que eso es muy bienvenido.