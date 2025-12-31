Yailin en 2025: Reconocimientos en Premios Juventud, Billboard y Tu Música Urbano y conciertos masivos

Yailin ‘La más viral’ ha consolidado su posición como la artista urbana dominicana más destacada del año, gracias a su constante innovación y expansión musical. Bajo la dirección de Iris Live Music, Yailin ha sabido salir de su zona de confort y explorar nuevos ritmos, lo que le ha permitido alcanzar un éxito sin precedentes en 2025.

Este año, Yailin ha lanzado varios temas que han resonado tanto a nivel local como internacional. Su merengue romántico “NSSI” en colaboración con Ebenezer Guerra y el tema de carnaval “Ahí vienen ellos” son ejemplos de su versatilidad musical. Además, su colaboración con Dj Adoni en “Yo no olvido” y con Randy Nota Loca en “Somos panas” han sido bien recibidas por el público.

Yailin ha sido una figura central en importantes eventos, destacándose su presentación en el programa especial de Fin de Año de Telemundo desde Time Square, Nueva York. Su gira por Europa, presentaciones en Chile, Venezuela y Perú, además de sus conciertos masivos propios en el United Palace, Ritz Theatre y la Gran Arena del Cibao son testimonios de su creciente popularidad. Cabe destacar que es la primera artista dominicana y la tercera latina en lograr dicha hazaña en el United Palace.

Yailin se convierte en la tercera urbana latina con un concierto propio en el United Palace Lea también

Este año, fue reconocida por Billboard como una de las artistas latinas a seguir, y tuvo el honor de presentar un reconocimiento a Anitta en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025. Además, fue galardonada con dos Premios Heat 2025: Artista Urbana del Año y Fandom del Año y dos Premios Tu Música Urbano 2025 como "Artista Dembow" y "Canción Dembow" y dos nominaciones a Premios Juventud 2025 (Mejor Urban Track por "Bing Bong" y Nueva Generación Femenina).

Yailin ha conseguido posicionarse en las listas de popularidad con su techno en español “Jaime”, que alcanzó el número uno en República Dominicana. Su tema “Creta seca” se mantiene entre los 100 videos más buscados de YouTube, demostrando su impacto en la industria musical.

La artista también ha celebrado varios discos de platino certificados por la Recording Industry Association of America (RIAA) por éxitos como "Narcisista", "Solo tú y yo", "Chapa", "Silla" y "Bing Bong".

Con nominación a los Premios Latin Billboard 2025 como “Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina”, Yailin continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes de la música urbana. Su capacidad para reinventarse y su conexión con el público auguran un futuro brillante y lleno de éxitos para esta talentosa artista dominicana.

Telemundo confirmó este martes que Yailin será parte de su espectáculo de Año Nuevo.