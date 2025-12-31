La Herencia de Eladio Romero Santos culmina exitoso 2025 con nueva bachata y un merengue

La agrupación musical La Herencia de Eladio Romero Santos concluye este 2025 con el estreno de dos nuevos temas, una bachata y un merengue, con los acordes y melodías musicales que identifican este popular grupo dominicano.

“No creo en nadie” es la nueva bachata de La Herencia de Eladio Romero Santos, tema de la autoría de Henry Ulloa y los arreglos del reconocido músico Robinson Hernández.

El otro estreno es la canción “Merengue para amanecer”, una composición de David Paredes, quien además realizó los arreglos del tema.

Luego de concluir el año con más de 400 actividades, el grupo, un legado de Eladio Romero Santos, músico dominicano, pionero en popularizar merengues con cuerdas, trabaja en la realización de su nuevo álbum musical, que estará listo en el primer periodo del 2026.

"es un gran honor para la Herencia de Eladio Romero Santos, incluir trabajos musicales de grandes artistas y arreglistas dominicanos, conocidos por su trayectoria como David Paredes y Robinson Hernández, esperamos que el público haga suyos estos nuevos temas disponibles en varias plataformas” dijo Sergio Romero, manejador de la agrupación e hijo de quien es considerado el principal propulsor y gloria del merengue de cuerdas.

Actualmente La Herencia de Eladio Romero Santos cuenta con la dirección de Franklin Ramos, guirero y músico de Eladio Romero Santos, quien forma parte de la agrupación desde sus orígenes.

Además de nueva música, La Herencia de Eladio Romero Santos contempla realizar el próximo año una gira por varias ciudades de los Estados Unidos, junto con la empresa de Roberto Almonte.