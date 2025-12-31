Banda Real cierra el 2025 con bachata

Los Líderes de la Banda Real concluyen este año con sentimiento y “amargue” con Bachata Vol I, con una selección de populares temas de legendarias figuras de ese género.

Bachata Vol I incluye los covers “Amargado por ella” y “El Caballo Blanco” de Tony Berroa, “Dos por uno” de Ramón Cordero, “Yo beberé” de Marino Pérez, así como “La mujer que yo más quiero”, “Mujer sin alma”, “Venceré” y “Experiencias vividas”, en un homenaje a Luis Vargas.

Todas las interpretaciones del Bachata Vol I fueron realizadas por Cristian La Güira, con los arreglos musicales de Israel Almonte.

“Tributamos a grandes bachateros dominicanos, que ya forman parte de nuestra cultura musical”, dijo Bericlito, manager de la agrupación.

La Banda Real es una de las principales agrupaciones típicas del país, y nueva vez reflejan su versatilidad en la industria musical esta vez, con bachatas cargadas de pasión y sentimiento.

La idea y distribución digital de los temas están a cargo de Chico Mambo Distribution.