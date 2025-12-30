Para Yohan, su primer disco fue prioridad en 2025

El 2025 fue un año de crecimiento para el cantautor dominicano Yohan, quien avanzó de manera consistente en el fortalecimiento de su propuesta artística, sumando reconocimientos, procesos creativos claves y una mayor presencia en la industria musical local.

El año inició con la obtención de una beca full tras su participación en el programa Berklee en Santo Domingo, una iniciativa académica vinculada a Berklee College of Music.

Entre febrero y marzo, Yohan se concentró en la creación de su primer álbum de canciones originales al realizar un campamento de composición y producción junto a su disquera La Oreja Media Group. Durante este proceso trabajó con productores y compositores dominicanos de trayectoria, definiendo la identidad sonora del proyecto y afianzando una nueva etapa en su carrera como cantautor.

En mayo, el artista formó parte del álbum Milly Quezada Live Vol. 1, producción que recoge el concierto “Viva la Reina”, ganador del Premio Soberano y posteriormente nominado al Latin Grammy. En esta producción, Yohan interpreta junto a Milly Quezada el tema “Toma mi vida”, sumando una colaboración relevante dentro de su recorrido artístico y ampliando su visibilidad dentro del sector musical.

Durante junio y julio continuó el proceso de producción de su álbum debut en los estudios Point y Polo Parra, avanzando en la grabación y definición final de las canciones. De forma paralela, su sencillo “Villano” mantuvo una presencia activa en la radio nacional, lo que dio paso a un recorrido promocional por las regiones Este, Sur y Nordeste del país durante los meses de agosto y septiembre.

La postproducción del disco se desarrolló entre septiembre y octubre, completando una etapa fundamental del proyecto. En noviembre y diciembre, Yohan participó en diversos eventos y festivales, entre ellos Premios Adoexpo, Festival Caye, concierto Candestino, Especial de Navidad de Canal 4 y actividades privadas, cerrando el año con una agenda activa y constante.

Sobre este proceso creativo, el cantautor señaló:

“Muy feliz por haber estado dentro de un estudio por mucho tiempo, componiendo, produciendo y revisando cada detalle de mi primer disco. Ya en mis redes se puede ver un avance de lo que viene, pero adelanto que tendrá para todos los gustos. Estoy muy emocionado de poder empezar a contarles las historias detrás de cada canción”

Para enero de 2026, su equipo de trabajo, encabezado por su disquera La Oreja Media Group y su manager Mariú Ruiz, inicia las estrategias de promoción y ejecución para el lanzamiento del primer sencillo de su álbum, marcando el comienzo de una nueva fase dentro de su carrera discográfica.

Con una trayectoria en desarrollo, procesos creativos sólidos y una presencia cada vez más visible en la industria, Yohan finaliza el 2025 afianzando su crecimiento artístico y considerándose como una de las propuestas jóvenes a seguir dentro de la música dominicana.