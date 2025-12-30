Rioz vivió un año de conexión con su natal República Dominicana

Durante 2025, el cantautor dominicano R.I.O.Z., radicado en Nueva York, desarrolló una agenda artística sostenida que reafirmó su compromiso con la escena musical dominicana, fortaleciendo el puente creativo entre la diáspora y su país de origen.

El año estuvo marcado por el lanzamiento de “Tu amor”, colaboración junto a Roy Tavaré, un tema de profundo contenido emocional y espiritual que impulsó una exitosa gira promocional en República Dominicana, con presencia en televisión, radio, prensa y escenarios en Santo Domingo, además de encuentros con figuras del ámbito cultural y artístico. Este regreso al país consolidó su vínculo con el público local y reforzó su posicionamiento dentro del circuito alternativo dominicano.

Paralelamente, R.I.O.Z. expandió su proyección internacional con presentaciones en Nueva York, incluyendo escenarios íntimos y espacios de alto perfil como el Rockefeller Center, donde presentó por primera vez su tema “Nación”, una canción concebida como un llamado a la unión, la fe y la esperanza.

El estreno oficial de “Nación” en octubre, junto a su participación en el lanzamiento en Nueva York de la película Diario, Mujer y Café, de Roselyn Sánchez —producción que incluye tres de sus canciones en la banda sonora—, confirmó un año de crecimiento artístico que integró música, cine y mensaje social.

Durante el cierre de 2025, R.I.O.Z. mantuvo una agenda activa entre Santo Domingo y Nueva York, con presentaciones en vivo y actividades culturales, culminando el año con participaciones en eventos de impacto social en República Dominicana.

De cara a 2026, el artista anuncia nuevos lanzamientos musicales en enero y febrero, así como su regreso al país con presentaciones en vivo y banda completa, proyectando una etapa de mayor cercanía con el público dominicano y una presencia aún más sólida en los medios y escenarios nacionales.