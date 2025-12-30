Frank Reyes define el 2025 como "uno de los más importantes de mi carrera"

El bachatero Frank Reyes celebra uno de los años más sólidos y exitosos de su trayectoria artística, consolidándose como una de las figuras más influyentes del género en 2025.

Con una intensa agenda de trabajo, nuevos lanzamientos y varias giras internacionales, el artista ha reafirmado su conexión con el público a nivel mundial.

Canciones como “Mejor que a ti me va”, “El Tubi” y “Quién te dio el derecho”, se convirtieron en grandes éxitos que tuvieron una excelente acogida en plataformas digitales, radio y presentaciones en vivo, fortaleciendo aún más su vigencia musical.

Este 2025 también marca el lanzamiento de su más reciente producción discográfica titulada “Descarada”, un álbum compuesto por 13 canciones, donde el intérprete apuesta a su esencia romántica y a letras cargadas de sentimiento, manteniendo el estilo que lo ha convertido en uno de los favoritos del público.

El artista ha desarrollado una gira durante todo el año, recorriendo importantes ciudades de los Estados Unidos como Chicago, Colorado, Washington, Maryland y New York, donde protagonizó presentaciones multitudinarias.

Además, llevó su música a Europa, reafirmando el alcance internacional de su propuesta artística.

En la República Dominicana, Frank Reyes también ha tenido una presencia constante, con múltiples presentaciones públicas y privadas, demostrando que sigue siendo una de las atracciones musicales más solicitadas del país.

“Ha sido un año fuerte y de mucho trabajo para mí, pero también uno de los más importantes de mi carrera”, expresó el artista, agradeciendo el respaldo del público que lo ha acompañado en cada etapa.

Con nuevos proyectos en camino y una agenda activa, Frank Reyes continúa escribiendo una historia de éxito y consolidación dentro de la bachata.