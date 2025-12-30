Edith Roy Music, la joven de 17 años que sueña con llenar escenarios

Edith Rodríguez comenzó a cantar a los 6 años de edad. La joven que ahora tiene 17 años comentó que ser artista sigue siendo su sueño que de niña se trazó.

Rodríguez dijo que desde los 6 años se encerraba en su habitación a cantar. “Desde chiquita nací con eso, mis padres me criaron con eso, yo no sé qué hubiese sido de mí porque realmente la música estuvo conmigo desde que yo nací”, afirmó.

En una visita a Listín Diario “Edith Roy Music”, su nombre artístico contó que aunque nació siendo una artista sus padres fueron quienes la impulsaron y la ayudaron a descubrir ese talento. “Realmente la que se dio cuenta fue mi mamá como a los 6 años”, reveló.

Actualmente Edith está cursando el último año de secundaria y es oriunda de San Francisco de Macorís. Agregó que está orgullosa de su pueblo con un rostro sonriente.

La inspiración de Edith para escribir su primera canción viene de un Día de las Madres. Titulada “La vida es corta” nació cuando tenía apenas 10 años y contó que quería darles un regalo a sus padres. “Yo siempre he sido muy familiar, de verdad. Y me acuerdo que estaba cerca del Día de las Madres y yo escribí “La vida es corta” para darles ese regalito a mis padres”, explicó la joven de 17 años.

Edith Rodríguez añadió que viene de una familia que es artista y en su entrevista en el Listín Diario expresó que ella misma escribe su propia música.

Ante la pregunta de que por qué eligió el género urbano para su carrera artística, Edith respondió que la artista Natti Natasha fue su inspiración para su elección. También, agregó que en un futuro le gustaría grabar con Natti Natasha, Jay Wheeler y Zhamira Zambrano.

La música ha estado presente desde siempre en la vida de Edith y aseguró que es una bendición el apoyo de sus padres desde que era una pequeña de 6 años. “Mi padre siempre me ha apoyado, gracias a Dios” expresó.

Explicó que se visualiza siendo una artista de fama mundial y añadió que no quiere que su música se quedé en República Dominicana, sino que quiere que la escuche el mundo entero. “Yo no quiero quedarme en el país, yo quiero surgir en el mundo entero”, destacó.

A través de la música ella expresa sentimientos, si se siente triste con la música puede drenar, según explicó.

“Edith Roy Music” tiene aproximadamente cuatro años estudiando música en The Royal Academy of Music y agregó que durante su niñez aprendió a tocar piano.

Con un rostro orgulloso y segura de sí misma, Rodríguez dijo que a los jóvenes que al igual que ella están intentando entrar al mundo de la música urbana que lo intenten, que todo lo que se propagan lo van a cumplir.

Para la artista el compromiso y la disciplina son dos elementos fundamentales para ella lograr su objetivo en el mundo artístico. También pertenece a una orquesta en su provincia y la misma es invitada a diferentes eventos en su comunidad.

La artista ha escrito diversos temas que se encuentran en su canal de Youtube como “Edith Roy Music”: “Pegaito” (que es su tema promocional del momento), “Miradas frías”, “Con las nenas” (es una de las que más visualizaciones tiene en su canal), “Nada de ti” y un nuevo estreno “Tu ex”. Según Rodríguez su música se compone de romance y desamor.

Su padre Eddy Rodríguez, quien la acompañó a la entrevista, destacó que Edith a los 13 años escribió una canción y en ese momento dijo que alguien tiene que escucharla. A la vez agradeció a quien actualmente es el manager de Edith Carlos Galan (Nipo809) por ser su guía en el mundo artístico