Una musa para músicos: 11 canciones inspiradas en Brigitte Bardot

Además de ser un símbolo sexual francés de la década de 1960, actriz, cantante y activista por el bienestar animal, Brigitte Bardot fue una musa para muchos, en particular, músicos.

Su nombre, con su cadencia aliterativa, se convirtió en sinónimo de una especie de belleza clásica. En las canciones, Bardot a menudo no es Bardot la mujer, sino un símbolo de deseo, abreviatura de una bomba. Décadas de dismoción de la cima de su fama en la pantalla, los artistas contemporáneos continúan cantando su nombre a pesar de sus muchas controversias, incluyendo haber sido condenado cinco veces en los tribunales franceses por incitar al odio racial y comentarios provocativos sobre el movimiento #MeToo.

Puede que no sea su principal legado, pero Bardot, que murió el domingo en el sur de Francia, vivirá con las canciones que la mencionan. A través del género y el idioma, aquí hay una muestra.

"Seré libre", Bob Dylan (1963)

La última pista del canónico "The Freewheelin' Bob Dylan" muestra la perversidad y la gente elástica de Dylan. "Bueno, mi teléfono sonó y no se detenía / Es el presidente Kennedy llamándome / Dijo: Amigo mío, Bob, ¿qué necesitamos para hacer crecer el país? Dije que mi amigo, John, Brigitte Bardot", canta. "Anita Ekberg / Sophia Loren / El campo crecerá".

"Alegría, Alegría", Caetano Veloso (1967)

El artista brasileño Caetano Veloso compuso la canción de protesta al comienzo del movimiento tropicalista; se convirtió en un sello distintivo de su carrera y en una de las canciones brasileñas más conocidas de todos los tiempos. En él, canta, "Em caras de presidentes / Em grandes beijos de amor / Em dentes, pernas, bandeiras / Bomba e Brigitte Bardot" ("En rostros de presidentes / En grandes besos de amor / En dientes, piernas, banderas / Bombas y Brigitte Bardot").

"Bonnie y Clyde", Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot (1968)

Un arquitecto central del pop francés, el cantante Serge Gainsbourg escribió este dúo para él y Bardot. Está diseñado según un poema que la forajida Bonnie Parker escribió, titulado "The Trail's End", poco antes de que ella y su socio Clyde Barrow fueran asesinados.

"Creo que me voy a matar", Elton John (1972)

Piano alegre y las melodías vocales ascendentes de Elton John, todo para una canción con un título menos que optimista. John canta las palabras de su letrista de toda la vida Bernie Taupin: "Haría una excepción / Si quieres salvar mi vida / Brigitte Bardot tiene que venir / Y verme todas las noches".

"Mensaje de amor", Los pretendidores (1981)

Los Pretendidores saben un poco sobre el poder social de Bardot. La principal compositora y líder de la banda de rock inglesa, Chrissie Hynde, canta: "Cuando el amor entra en la habitación / Todo el mundo se levanta / Oh, es bueno, bueno, bueno / Como Brigitte Bardot".

"No iniciamos el fuego", Billy Joel (1989)

Tal vez sea un poco injusto incluir el clásico de Billy Joel aquí, cuyo nombre cae más que la mayoría de los éxitos pop, pero es revelador que Bardot recibe un grito junto a "Budapest, Alabama, Khrushchev / Princess Grace, Peyton Place, problemas en el Suez", y justo después de "Einstein, James Dean, Brooklyn tiene un equipo ganador / Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland". No es un nombre oscuro a la vista.

"Stratford-On-Guy", Liz Phair (1993)

"Stratford-On-Guy", del álbum seminal de la influyente rockera independiente Liz Phair "Exile in Guyville", apunta a la escena musical centrada en los tíos. Pero también usa Bardot para describir a una azafata que le recuerda que, si bien las comunidades pueden ser insulares, todas se ven iguales desde 30.000 pies. "La azafata volvió y revisó mi bebida / En las últimas cadenas de la luz del sol, una Brigitte Bardot", canta. "Porque tenía puestos mis auriculares junto con esos ojos / Que obtienes cuando tu circunstancia es del tamaño de una película".

"Warlocks", Red Hot Chili Peppers (2006)

En el segundo verso de "Warlocks", de los funky rockeros californianos Red Hot Chili Peppers, el cantante Anthony Kiedis casi se cats, "Ring side and blow-by-blow / Otro evento principal en el viejo Rainbow / We're comin' right on top of the tupelo / When she like Brigitte Bardot". Es una imagen descriptiva de Los Ángeles, incluso con la inclusión de Bardot.

"Tyrant", Kali Uchis con Jorja Smith (2017)

La colaboración de ensueño de Kali Uchis y Jorja Smith imagina a "Bardot" como abreviatura para una sesión de besos con un compañero complicado. "El mundo nos ha estado pidiendo que perdamos el control", se desmaya Uchis. "Todo lo que hacemos es francés como Brigitte Bardot (Brigitte Bardot)".

"Lacy", Olivia Rodrigo (2023)

Olivia Rodrigo es más conocida por su animado punk-pop, pero también es una poderosa balada, para que nadie olvide que fue la "licencia de conducir" lo que la convirtió en un nombre familiar. "Lacy", un corte de "Guts", es suave y lento, con Rodrigo obsesionado con una mujer que ella no es. Es una canción celosa, y lista para una mención de Bardot. "Inteligente y sexy Lacy, lo estoy perdiendo últimamente / Siento tus cumplidos como balas en la piel", susurra. "Deslumbrante estrella, Bardot reencarnado / Bueno, ¿no eres lo mejor que jamás haya existido?"

"Supernova de vino tinto", Chappell Roan (2023)

Llega justo en la parte superior para describir un enamoramiento adictivo. "Ella era una playboy, Brigitte Bardot", canta la poderosa empresa pop Chappell Roan sobre sintetizadores estrenos y alegres riffs de guitarra. "Ella me mostró cosas que no sabía".