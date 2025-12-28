Milly Quezada revela que enfrentó dilema de ejercer como periodista graduada en NY o dedicarse a la música

Milly Quezada dice haber preferido la música, aunque nunca fue a una academia a estudiarla, por encima del periodismo, profesión de la que sí logró graduarse, tras haber concluido los estudios en el City College of New York, pero ese significó un dilema en su vida profesional, razón por la cual junto a su finado esposo sostuvo una conversación y concluyeron con irse por la profesión que ejerce en la actualidad y que la ha catapultado al estrellato.

La reina del merengue recuerda que, en su juventud, los integrantes de la orquesta estudiaban en la universidad, trabajaban part-time; cuando aparecía una fiesta, ahí estaban, pero todo eso fue sucediendo concomitantemente, a tal grado que culminó sus estudios en el City College porque quería ser periodista.

Agregó que, por coincidencia, comenzaron a pegarse los temas “La Guacherna”, “Volvió Juanita”, “Tengo”, y su esposo Rafael Vázquez le dijo que ella no podía hacerlo todo, razón por la cual le sugirió que no podía ser artista, periodista, madre y esposa, todo a la vez.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, la intérprete de “Entre tu cuerpo y el mío” sostuvo que, además de todo eso, tenía la responsabilidad del hogar, y entendió que ciertamente estaba muy sobrecargada.

Indicó que ante la pregunta que le hiciera su pareja de qué era lo que ella quería hacer. Su respuesta fue que lo que quería era cantar.

“Cuando comienzan a proliferarse los night clubs, estábamos jovencitos estudiando en la universidad o trabajando part-time, y cuando venía una fiesta, ahí estábamos; eso fue sucediendo todo de manera concomitante. Luego me gradúo del City College porque quería ser periodista, pero en eso vinieron los éxitos de los merengues que grabamos, y ahí llega el dilema entre ejercer el periodismo o seguir en la música, y me decidí por lo que yo quería, que era cantar”, reiteró la icónica merenguera.

Aseguró que el tiempo le ha dado la razón en el sentido de que tiene más de 45 años en la industria. “Estos cinco Latin Grammy que honran a mi país, los tengo en mi casa con mucho orgullo para la discografía y la gloria de la República Dominicana, cuyo ADN cultural es el merengue”, precisó.

Milly Quezada recalcó que la música es “algo que yo no planifiqué, pero me ha coronado de tanto bien en el sentido emocional y espiritual, lograr representar a mi país, que puedan llamarme en alguna parte del mundo embajadora de la música porque estoy representando nuestra tierra y su ritmo musical”.

“Todo eso ha sido muy bonito, bienvenido, muy orgánico y lo llevo a mucha honra; no me pesa, no me quejo, sí pienso que mi familia ha pagado una cuota muy alta porque es difícil ser madre de familia y artista, ya que la carrera te drena, te absorbe; mis hijos pagaron una cuota, pero gracias a Dios que tuve una gran madre y otras personas que estuvieron ahí para ellos cuando yo no estaba”, dijo la artista.

Dice que Orquesta Los Vecinos fue un golpe de Estado a la mentalidad machista que dominaba el merengue

La irrupción de la orquesta Los Vecinos a mediados de la década de los años 70 constituyó un golpe de estado a la mentalidad machista que dominaba el merengue en esa época, aseguró Milly Quezada, máxima estrella de esa agrupación musical.

“Formar una agrupación que llegó a llenar un vacío existente en Washington Heights, que es donde nosotros nos criamos, y que la misma comunidad nos dijera que deberíamos formalizar la agrupación porque lo estábamos haciendo muy bien, llenamos ese vacío, y con el tiempo fuimos ocupando un lugar que dio el espacio para grabar nuestro primer disco titulado Esta es Milly con los Vecinos, que pasó a ser un golpe de estado a esa mentalidad machista que dominaba el merengue en esa época”, reiteró Quezada.

Milly reconoció que en esos tiempos estaban doña Casandra Damirón como folklorista y Elenita Santos con las Salves, pero, “realmente, cuando sale esta chamaquita con esta agrupación, sus hermanos detrás y los vecinos reales de Washington Heights tocando y acompañándonos, eso creó un gran impacto en gente como Johnny Ventura y Wilfrido Vargas, que los tomó por sorpresa”.

“En mi caso nací con un talento dado por Dios, yo no aprendí esto en ninguna escuela; para mí cantar fue como respirar, yo le cantaba y le bailaba a mi papá por cinco centavos, me decían cotorrita porque hablaba mucho, en fin, era muy avispita”, recordó Milly Quezada al ser entrevistada en D´AGENDA.

Insistió en que desde que tiene uso de razón siempre le ha gustado la música: “Yo amaba la música de todo género, la americana, la bachata; a mí me dieron varias pelas por escaparme de la casa al colmado de la esquina, que siempre había una vellonera”.

“Además de ese don, como decía Celia Cruz, hay que tener un poco de talento y mucha suerte, estar en el lugar y el momento apropiado, vivir en Nueva York para la época de la Fania; para mis cuatro hermanos todo era música, igual que en el vecindario”, dijo la merenguera sobre el ambiente en que se forjó su carrera musical.

Explica en Puerto Rico donde realiza el 70% de sus presentaciones, allá la bautizaron como “La Reina del Merengue”

Contrario a lo que se pueda pensar, el 70 por ciento de las presentaciones que realiza cada año Milly Quezada y su orquesta se llevan a cabo en Puerto Rico, país donde la bautizaron con el nombre de “La Reina del Merengue”.

“Yo, por ejemplo, trabajo mucho en Puerto Rico, donde hay 120 municipios, y cada uno de ellos realiza cinco días de fiestas auspiciadas por los gobiernos locales; quizás realizo el 60 o el 70 por ciento de mis presentaciones en la Isla del Encanto en eventos que ellos realizan”, explicó Milly al programa televisivo D´AGENDA.

Quezada dice que acude a dichas fiestas en su condición de dominicana: “Voy como merenguera porque los boricuas son amantes del merengue, pero en esa semana hay todo tipo de música: bomba, plena, danza, y todas las manifestaciones culturales, trabajando por su identidad”.

Destacó lo que hizo el artista urbano Bad Bunny, quien realizó una producción musical resaltando los valores culturales propios de Puerto Rico; eso fue una locura, muy beneficioso para la vecina isla.

“Hay que buscarle la vuelta a lo que es patrimonio cultural y lo nuestro, para darle difusión y longevidad, y que surjan los grandes relevos del merengue que estamos esperando”, dijo la destacada artista.

Milly exhortó al Ministerio de Cultura a invertir todos los recursos necesarios para sostener lo que la Unesco ha declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en la bachata y el merengue, a sus dos principales ritmos; eso es muy importante.

Tenemos que importantizar lo nuestro aquí porque si no lo hacemos, en el exterior no lo van a hacer, y eso debemos entenderlo, apoyar los talentos nuevos. “Fue una tragedia que el reality The Voice no tuviera continuidad porque tenía todas las posibilidades, no solo el país, sino a los medios, de contar con una plataforma donde se descubrieran los nuevos talentos”.