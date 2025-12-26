Perry Bamonte, guitarrista de la banda de rock The Cure, muere a los 65 años

Perry Archangelo Bamonte, guitarrista y teclista desde hace mucho tiempo de la influyente banda gótica The Cure, ha fallecido. Tenía 65 años.

La banda hizo el anuncio en su sitio web oficial el viernes.

"Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció después de una breve enfermedad en casa en Navidad", escribió la banda.

"Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, 'Teddy' fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure", continuó la declaración. "Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Se le echará mucho de menos".

Bamonte trabajó con la banda en varios roles de 1984 a 1989, incluso como roadie y técnico de guitarra. Se unió oficialmente a la banda en 1990, cuando el teclista Roger O'Donnell renunció. Fue entonces cuando se convirtió en miembro a tiempo completo del grupo, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado.

Habiéndose unido justo después del gran avance de la banda, "Disintegration" de 1989, Bamonte aparece en varios álbumes de The Cure, incluido "Wish" de 1992, que cuenta con los éxitos que definen su carrera "Friday I'm in Love" y "High", así como "Wild Mood Swings" de 1996, "Bloodflowers" de 2000 y el lanzamiento homónimo de 2004.

Bamonte fue despedido de The Cure por su cantante y líder Robert Smith en 2005. En ese momento, había actuado en más de 400 espectáculos durante 14 años. Bamonte se reincorporó al grupo en los últimos años, haciendo una gira con la banda en 2022 para otros 90 conciertos.

En 2019, Bamonte fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll junto con el resto de The Cure.

Su última actuación con la banda fue el 1 de noviembre de 2024 en Londres para un evento especial único para lanzar su último álbum y el primero en 16 años, "Songs of a Lost World". El concierto fue filmado para "The Cure: The Show of a Lost World", una película estrenada en cines de todo el mundo este mes. También está disponible para comprar en Blu-ray y DVD.

La Associated Press describió "Songs of a Lost World" como "exuberante y profundamente orquestal, hinchada y poderosa", una de las mejores de la carrera de la banda.