Sean 'Diddy' Combs busca la liberación inmediata de prisión en argumentos de apelación

Los abogados del magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs instaron a una corte federal de apelaciones en Nueva York el martes por la noche a ordenar su liberación inmediata de prisión y revertir su condena por cargos relacionados con la prostitución o ordenar al juez de primera instancia que alivie su sentencia de cuatro años.

Los abogados dijeron en una presentación ante el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Manhattan que Combs fue tratado con dureza durante la sentencia por un juez federal que permitió que la evidencia en torno a los cargos de los que fue absuelto influyera injustamente en el castigo.

Combs, de 56 años, encarcelado en una prisión federal de Nueva Jersey y cuya liberación estaba prevista para mayo de 2028, fue absuelto de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual en un juicio que finalizó en julio. Combs fue condenado en virtud de la Ley Mann , que prohíbe el transporte de personas a través de las fronteras estatales por cualquier delito sexual.

Los abogados de Combs afirmaron que el juez Arun Subramanian actuó como un "decimotercer jurado" en octubre al condenarlo a cuatro años y dos meses de prisión. Afirmaron que cometió un error al permitir que las pruebas relacionadas con los cargos absueltos influyeran en la sentencia que impuso.

Señalaron que Combs fue condenado por dos cargos menores: delitos de prostitución que no requirieron fuerza, fraude ni coerción. Solicitaron al tribunal de apelaciones, que aún no ha escuchado los argumentos orales, que absuelva a Combs, ordene su liberación inmediata o instruya a Subramanian a reducir su condena.

“Los acusados generalmente reciben sentencias de menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coerción involucrada, algo que el jurado no encontró en este caso”, escribieron los abogados.

El juez desafió el veredicto del jurado y declaró que Combs había 'coaccionado', 'explotado' y 'obligado' a sus novias a mantener relaciones sexuales y que había liderado una conspiración criminal. Estas conclusiones judiciales invalidaron el veredicto y dieron lugar a la sentencia más alta jamás impuesta a un acusado remotamente similar, escribieron los abogados.

Durante la sentencia, Subramanian dijo que al calcular la pena de prisión, tuvo en cuenta el trato que Combs dio a dos ex novias que testificaron que el fundador de Bad Boy Records las golpeaba y las obligaba a tener relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos mientras él observaba y filmaba los encuentros, a veces masturbándose.

En el juicio, su exnovia Casandra "Cassie" Ventura testificó que Combs le ordenó tener sexo "repugnante" con desconocidos cientos de veces durante su relación de una década que terminó en 2018. Los jurados vieron un video de él arrastrándola y golpeándola en el pasillo de un hotel de Los Ángeles después de uno de esos "enfrentamientos" de varios días.

La segunda exnovia, que testificó bajo el seudónimo de "Jane", dijo que la presionaron para tener relaciones sexuales con trabajadores varones durante lo que Combs llamó "noches de hotel", encuentros sexuales alimentados por drogas entre 2021 y 2024 que también podrían durar días.

Durante la sentencia, Subramanian dijo que “rechaza el intento de la defensa de caracterizar lo que sucedió aquí como simplemente experiencias íntimas y consensuadas, o simplemente una historia de sexo, drogas y rock 'n' roll”.

Añadió: «Abusaste del poder y el control que tenías sobre las vidas de las mujeres que decías amar profundamente. Las maltrataste física, emocional y psicológicamente. Y usaste ese abuso para salirte con la tuya, especialmente en lo que se refiere a encuentros casuales y noches de hotel».