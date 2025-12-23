“La Navidad pasada”, el tema de Sarodj para celebrar la época

La cantante de pop urbano Sarodj lanzó hoy su nuevo sencillo “La Navidad pasada”, una propuesta emotiva y minimalista que redefine el espíritu de la Navidad a través de la voz como protagonista absoluta.

Compuesta por la propia Sarodj, "La Navidad pasada" es una versión en español del icónico tema Last Christmas, del artista George Michael, una de las canciones navideñas más conocidas globalmente.

“Es una versión en español de una de mis canciones de Navidad preferidas, y me sentí muy bien con el resultado de mi reinterpretación”, expresó Sarodj.

La producción musical estuvo a cargo de Nico Clínico, quien apostó por un formato completamente a capella, rompiendo esquemas dentro del género navideño. El tema no cuenta con instrumentación tradicional: está construido únicamente con voces, cascabeles y chasquidos de dedos, logrando una atmósfera cálida, orgánica y emocional que conecta de forma directa con el público.

El videoclip oficial fue dirigido por DC Lovensky y grabado en estudio, apostando por una estética sobria y elegante que resalta la interpretación vocal de Sarodj y la honestidad del mensaje.