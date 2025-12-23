Barry Manilow tiene cáncer de pulmón en etapa temprana y será sometido a cirugía

Barry Manilow se someterá a una cirugía para extirparle una mancha cancerosa en el pulmón y reprogramará sus conciertos de enero, anunció el cantante el lunes.

Manilow, de 82 años, dijo que los médicos detectaron el cáncer después de que tuvo un episodio prolongado de bronquitis (seis semanas) y luego una recaída de otras cinco semanas.

“Mi maravilloso doctor me ordenó una resonancia magnética solo para asegurarse de que todo estuviera bien”, escribió Manilow en Instagram . “La resonancia magnética descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada. Fue pura suerte (y un gran doctor) que la detectaran tan pronto”.

El cantante añadió que los médicos no creen que el cáncer se haya propagado, así que por ahora espera "nada de quimioterapia. Nada de radioterapia. Solo sopa de pollo y repeticiones de 'I Love Lucy'".

Un comunicado emitido por los representantes de Manilow especificó que la mancha era un tumor en etapa uno y que la cirugía se realizaría a fines de diciembre.

Manilow se estará recuperando durante el mes de enero y planea volver a la acción con los conciertos del fin de semana de San Valentín a partir del 12 de febrero en el Westgate Las Vegas Resort and Casino, y luego sus conciertos en estadios se reanudarán el 28 de febrero en Tampa, Florida.

Manilow tenía previstos 10 conciertos en enero en nueve lugares de Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Ohio. Ahora se celebrarán en febrero.