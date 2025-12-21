El Conjunto Quisqueya maneja finanzas sin pelearse, aseguran sus miembros

Los integrantes del Conjunto Quisqueya aseguran que cada uno de ellos tiene una buena posición económica, producto del dinero que han ganado a lo largo de más de 50 años de una fructífera carrera musical, siendo parte de una de las agrupaciones merengueras más icónicas del país.

Javish Victoria aclaró que para ellos los asuntos financieros nunca han sido tema de conflicto, tanto en la primera etapa de la banda, cuando ese aspecto lo manejaba su primer director, Aneudy Díaz, como en la actualidad, que la responsabilidad recae en su promotor artístico, Amable Valenzuela.

Victoria recordó lo que ha sucedido en agrupaciones musicales que han tenido un cantante que se destaca y de otra orquesta le hacen una oferta económica más ventajosa, y se va, pero que en el Conjunto Quisqueya nunca ha sucedido eso.

Entrevistados por Héctor Herrera Cabral en el programa "D´Agenda", que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, los demás cantantes de la agrupación coincidieron con lo externado por el intérprete de “Mi Piel”.

Explicó que ellos han sabido invertir bien el dinero que han ganado en la música y por eso no confrontan problemas de índole económica, pero, además, llevan una relación de hermandad donde cada uno vive pendiente de lo que le sucede al otro.

“Nunca, ni siquiera al principio, tuvimos problemas de dinero, y eso es lo que trae problemas; por ejemplo, tú tienes un grupo con un cantante que se destaca, pero viene una persona que le ofrece más dinero y se va. En el caso de nosotros, eso nunca ha sucedido porque ganábamos bien, no nos quejamos de que uno gana más que el otro, absolutamente no ha habido nada de eso”, insistió Victoria.

Reiteró que no hubo una sola vez que cuestionaran al fenecido director Aneudy Díaz, que era quien pagaba, porque la nómina la hacía en presencia de todos cuando estaban jugando dominó.

“El mayor problema de un grupo musical es cuando hay conflictos de dinero, porque eso corroe. Nosotros nos vemos bien, estamos rozagantes, tenemos lo de nosotros; ganamos mucho dinero, el que no lo invirtió es problema de él, pero nosotros hemos sabido manejar nuestro dinero, cada cual tiene lo suyo”, remachó el popular merenguero, quien aclaró que tampoco necesitan mucho para vivir.

Javish Victoria reconoció que tras la muerte de Aneudy el grupo cayó en una especie de letargo, pero logró resurgir cuando el empresario Amable Valenzuela se convirtió en su representante musical.

“Cuando Amable nos plantea que la banda es un diamante que solo había que quitarle el polvo, mi respuesta fue que habíamos escuchado esa palabra otras veces, y su propuesta fue que le diéramos la oportunidad”, recordó Victoria.

Agregó que “así vino la segunda etapa del Conjunto Quisqueya, que ya tenemos 15 años con él, y vino ese resurgir con esa persona detrás de nosotros, porque los artistas no lo podemos hacer todo, hay que tener una persona clave que vele por lo tuyo, y eso lo tiene Amable Valenzuela, porque él conoce el medio y se ha constituido en un empresario muy respetado en la República Dominicana”.

Javish Victoria deplora que haya que pagar RD$500,000 mensual para promocionar producción musical

El cantante del Conjunto Quisqueya, Javish Victoria, dice que esa agrupación merenguera ha grabado nuevos temas, pero no han tenido la difusión que amerita, y deploró que para lograr tales propósitos se tenga que gastar RD$500,000 mensual, conforme le reveló un colega cuyo nombre se reservó.

“Yo vi un compañero de nosotros, que es cantante y está pegado, que dijo que a él le costaba medio millón de pesos mensual, pero nadie aguanta eso”, lamentó Victoria al participar junto a sus compañeros de orquesta en el programa "D´Agenda".

Agregó que otro inconveniente que dificulta la promoción de nuevos temas es la ausencia de casas disqueras como existían anteriormente.

En tal sentido, el director de la banda, Chucky Acosta, dijo que la Sociedad de Autores le está sugiriendo al gobierno que a aquellas emisoras que difundan mucho el merengue se les reduzca parte de los impuestos que deben tributar al fisco.

Acosta llamó la atención sobre la falta de relevo generacional en el principal ritmo musical de la República Dominicana, y alertó no llegar a los extremos en que ha caído Argentina, que para escuchar un tango hay que ir a una casa dedicada a esa melodía.

“No podemos llegar a esos niveles que cuando queramos escuchar un merengue tengamos que ir a la casa del merengue”, insistió el autor de “Felicítame”.

Acosta estimó que, como van las cosas con la situación del merengue, si se comienza ahora, habrá que esperar 20 años para volver a ocupar el sitial que le corresponde, y mantuvo hasta el pasado reciente.

Chucky Acosta aclara que el merengue urbano no tiene la misma calidad que el tradicional

El director del emblemático Conjunto Quisqueya, Chucky Acosta, aclaró que el merengue urbano no puede ser comparado con el tradicional ritmo dominicano que fue declarado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

“Le han puesto el nombre de merengue a esa vertiente, pero yo entiendo que deben diferenciarlo; el merengue desde su inicio y con sus cambios es nuestro ritmo tradicional, y lo que se está usando ahora no pueden llamarlo igual porque la sal y el azúcar no son iguales”, dijo Acosta al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Insistió en que una cosa es el merengue como se conoce tradicional y otra es lo que le llaman merengue urbano, que son dos cosas muy distintas.

En tanto que el trompetista Elías Santana dijo que fue a una fiesta donde se presentó uno de esos grupos de merengue urbano, y puede testimoniar que lo que la juventud está escuchando como merengue es muy distinto a la esencia de ese ritmo.

Mientras que Javish Victoria manifestó que los exponentes de esa variante son Omega y Ala Jaza, que son consumidos por los jóvenes que escuchan el reguetón y otras manifestaciones del género urbano.

Elías Santana sostuvo que, contrario a lo que sucede con el merengue tradicional, que no tiene respaldo, los exponentes urbanos cuentan con el apoyo de personas que tienen muchos recursos y lo invierten en ellos.

Los integrantes del Conjunto Quisqueya dijeron estar dispuestos a aportar sus conocimientos y estudios de grabación para ponerlos al servicio de nuevos exponentes del buen merengue, siempre que se cuente con una política del Estado tendente a potenciar nuevamente la principal expresión musical de la cultura dominicana.