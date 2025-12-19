"Soy testigo de su amor" une a la cantante cristiana María Marcelino y a la merenguera La India Canela

La cantautora católica María Marcelino recién estrenó su nuevo sencillo en colaboración con la merenguera típica La India Canela. "Soy testigo de su amor" es el título que lleva este tema.

Con el mensaje de esta canción ambas exponentes dominicanas quieren dar a conocer la fidelidad de nuestro padre Dios, "ya que han experimentado y pueden testificar que solo su amor misericordioso puede sanar los corazones, puede darnos paz en medio de nuestras tormentas".

Hablan de esa paz "que sobrepasa todo entendimiento humano y llenarnos del gozo que solo viene de estar abandonados en su hermosa, porque "nadie que confía en Dios, jamás será defraudado" (Romanos 10:11).

Video VIDEO. María Marcelino Feat La India Canela - "Soy testigo de su amor".



"Soy testigo de su amor" tiene letras de María Marcelino, arreglo musical de Félix Antuna (El Abuelo) y el video bajo la producción de @elrubiofilms.

María Marcelino pertenece a la comunidad Siervos de Cristo Vivo, fundada por el Padre Emiliano Tardif y acompañó por 18 años a su amiga como hermana Evelyn Vásquez en su ministerio, quien hace 7 años fue llamada a la presencia de Dios después de padecer de un cáncer.