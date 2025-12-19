Talentos emergentes del típico y la bachata consolidan sus nombres

En tiempos en que los temas musicales y los artistas salen al ruedo a todo vapor, y de igual manera se esfuman del radal del público, República Dominicana experimenta en dos de sus géneros más pegados, el merengue típico y la bachata, una buena cosecha de artistas nuevos, que en los últimos tiempos han dado vida al escenario musical.

El merengue tradicional también lo ha intentando. En la última década ha colocado en el mercado a Manny Cruz, Gabriel, Steffany Constanza y Didi Hernández.

En cambio, desde hace unos tres años, el merengue típico ha ampliado su oferta con nuevas agrupaciones y exponentes, que la juventud consume copiosamente, no solo en sus “playlist”, sino que existe una importante oferta y demanda, que les permite llenar todas sus presentaciones.

Por igual, está el fenómeno que sus más flamantes intérpretes se han convertido en verdaderos ídolos juveniles como El Rubio del Acordeón, El Blachy y Ebenezer Guerra.

Video VIDEO. "HOLA PERDIDA". EL BLACHY



el blachy

Blas Darío Fragoso, tiene como nombre artístico “El Blachy”, durante muchos años formó parte de diferentes agrupaciones artísticas junto a Wilfrido Vargas, Yovanny Polanco y Banda Real, hasta que en un punto de su vida decidió arriesgarse y formar su grupo de merengue típico.

Un dato que llama la atención es que El Blachy nació en Santo Domingo, pero es viviendo en Santiago que cultiva su amor por el típico. La victoria llegó después de un 2024 lleno de éxitos, destacando su tema “Hola, pérdida”, que logró una gran aceptación entre los fanáticos y se posicionó como uno de los más escuchados de ese año.

El Blachy también se ha caracterizado por llevar en sus canciones letras que no expongan el doble sentido ni la vulgaridad. Cuando estuvo en Banda Real, escribió el tema “Perdido sin ti”, el que marcó su carrera y pudo demostrar su talento como autor e intérprete.

“La música típica está en un buen momento. Incluso ha logrado posicionarse por encima de géneros como el urbano y la bachata”, confesó a la prensa.

Video VIDEO. "LOS CABARECES". EL RUBIO DEL ACORDEÓN.



EL RUBIO DEL ACORDEÓN

Cuando Enmanuel García Batista comenzó a amenizar pequeñas fiestas con su acordeón, el público le llamaba “Rubito”. Su popularidad fue aumentando y decidió darse a conocer como “El Rubio del Acordeón”.

Su tema “El abogado”, un merengue con doble sentido, que vio la luz en junio del 2023, fue su despegue de su carrera a nivel popular. También presentó, ese mismo año, el merengue “Los cabareces” con igual éxito. Ha sido una figura clave en la popularización del merengue típico a nivel internacional, llevando temas al top de las listas de YouTube, Apple Music y Spotify.

Antes de dedicarse al merengue típico El Rubio Acordeón incursionó en la música urbana, donde sintió que no tendría muchas posibilidades por lo que se dirigió donde el maestro Lupe Valerio a tomar clases de acordeón.

En el mundo urbano escribió los temas “La Propuesta” de Ozuna, “Le saqué los piés” y “Muchacho” .

Sus orígenes se registran en La Peña, Provincia Duarte. Sus padres son dominicanos. Fue criado por sus abuelos en el campo de Loma de Amacey, San Francisco de Macorís, donde trabajaba en la producción de cacao, con la cual pudo ayudar a sustentar a su familia. Aún ya convertido en famoso artista El Rubio del Acordeón comparte, en sus redes, videos de la labor que hacía antes.

Su despegue musical lo llevó a realizar giras con gran éxitos por Estados Unidos, en 2024 ganó el premio Revelación del Año, en los Premios Soberano.

Video VIDEO. Ebenezer Guerra - BOLERO TIPICO VERSION (Official Video)



EBENEZER GUERRA

En muy pocas ocasiones los artistas se hacen populares en once meses. Así ha sido la historia del joven Ebenezer Guerra, quien ha irrumpido en el mercado dando vida a una diversidad de géneros musicales como regional mexicana, salsa, cumbia, balada y, por supuesto, el merengue típico, con este último ampliando el mercado de consumidores y bailadores del merengue de “tierra adentro”, el que interpreta con una autenticidad admirable.

El joven de 23 años, es oriundo de Higüey, durante su niñez se dedicaba a limpiar cristales de autos, en medio del bullicio y el difícil trabajo el corazón de Ebenezer latía por la música y las canciones, desde pequeño escribía canciones, ya siendo adulto estuvo laborando en un hotel, en donde fue descubierto como artista.

Aún no había cumplido un año en el medio artístico y ha logrado colaborar con figuras como Elvis Crespo y El Blachy, y ha fusionado temas de artistas internacionales como Beéle.

Video VIDEOEN VIVO. Daniel Galan "La Chiflera Que Palomo!"



Ahora mismo "La Chiflera - Qué palomo" es el tema más pegado en el país es interpretado por Daniel Galán, conocido como "El Típico Más Buscado", originario de Navarrete,quien tiene aproximadamente tres años en el mercado de la música típica.

A estos nuevos líderes se suman los grupos que vienen estableciéndose en el mercado. Entre ellos figuran El Grupaso, un desprendimiento reciente de Urbanda, y desde hace ocho años el Grupo D`Ahora tiene permanencia. Esto, sin contar con otras ya establecidas desde hace más de una década, como Banda Real y Urbanda.

Video VIDEO, EN VIVO. "CHIQUILLA BONITA", DALVIN LA MELODÍA.



DALVIN LA MELODÍA



Este año la bachata “Chiquilla bonita”, original de Marco Antonio Solís, se ha convertido en la canción del año. El joven de 22 años, Dalvin Antonio Nuñez Vargas, conocido artísticamente como “Dalvin la Melodía”, es cantante y compositor. De niño limpiaba botas, era repartidor (“delivery”) y ejercía de motoconcho.

Su pasión por la bachata lo sacó de su realidad socio-económica. Actualmente considerado como el nuevo fenómeno de la bachata debido a su rápido ascenso a través de redes sociales y distintas plataformas de transmisión, donde ha demostrado su talento.

Su tema "Mi Reina", lanzado a finales de 2024 y de la autoría del compositor Martin Aquino, acumula más de 23 millones de visualizaciones en YouTube, posicionándolo como una figura emergente dentro y fuera del país.

En noviembre su nombre ocupó todos los titulares cuando Romeo Santos y Prince Royce anunciaron el lanzamiento de su nuevo álbum “Better Late Than Never”, el que llegó con una colaboración junto a Dalvin La Melodía.

La canción, titulada “Menor”, marca la primera vez que los dos reyes de la bachata unen sus voces con la del artista.