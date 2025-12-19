Pavel Núñez hace las paces con la bachata

Pavel Núñez siempre ha sido un artista en constante evolución. Lejos de acomodarse en la etiqueta de cantautor romántico que lo ha definido por años, el artista ha decidido subir el volumen, acelerar el ritmo y dejar salir a ese "animal nocturno" de la Zona Colonial que lleva dentro.

En un encuentro con la prensa en las instalaciones de La Oreja Media Group, Núñez expuso los detalles de su nueva apuesta escénica, sus navegaciones por el merengue típico y hasta un reclamo amistoso, pero firme, a una leyenda del rap dominicano.

Núñez se definió como un "bachatero frustrado". Para él, este nuevo ciclo no es un experimento, sino una puerta abierta de par en par hacia lo tropical.

El cantautor reveló que ya ha materializado este deseo grabando dúos de bachata con referentes del género como Luis Miguel del Amargue y Zacarías Ferreira, además de cortes en solitario.

El artista ha decidido cantar merengue, bachata, salsa y todo lo que el Caribe le ponga por delante, y como parte de esta exploración, ha incursionado en el merengue típico con dos temas nuevos.

“El primero fue con El Grupaso; hice lo que se llama un merengue típico de autor porque es una canción inédita, en un momento donde el típico está grabando muchas canciones que no son originales, o sea, que son 'covers'”, explicó.

Además, añadió que la segunda apuesta fue una reversión de su clásico Te Di junto a The Legends.

El tema perdido con el Lápiz Conciente

Entre las confesiones de la jornada, Núñez reveló que hace cuatro años grabó un tema junto a El Lápiz Conciente, una canción que fusiona el pop de Pavel con el rap del "Papá del Rap", donde cada uno brilla en su rol. Sin embargo, el tema sigue guardado.

Aprovechando las cámaras, Pavel le hizo un llamado público al rapero para que finalmente lance la canción, asegurando que el resultado final fue muy bueno y que ya es hora de que salga a la luz.

¿Qué es Bipolar Band?

Para canalizar toda esta energía tropical sin perder su esencia, nace Bipolar Band. Núñez explica que es un formato permanente de presentación, distinto a sus conciertos acústicos o a sus toques con la banda "El Corredor de la 27".

Es un híbrido poco común en la escena local. Es una propuesta donde el amargue y la nostalgia de la canción de autor conviven con la mezcla de merengues, salsas y boleros.

Es un espacio donde caben homenajes a figuras que admira como Rubén Blades, Johnny Ventura, Dioni Fernández y Sergio Vargas.

“El público se ha acostumbrado a escuchar mi música acústica, acompañado por un pianista o guitarrista, o con la banda pop. Es muy poco común verme en este híbrido que propone lo mejor de mi repertorio pop, pero también lo mejor de todo lo que hago a nivel tropical”, detalló.

Periodistas de este diario le preguntaron al intérprete qué es aquello de la cultura caribeña que termina colándose inevitablemente en su música a lo cual respondió: “Yo soy un animal nocturno de la Zona Colonial, que fue absorbiendo todo lo que en el Caribe he pasado. Nosotros, como República Dominicana, somos un ombligo, por aquí pasa de todo. Fui oyendo trova cubana, pero también de Cuba venía el son”. Y a continuación citó a maestros de quienes aprendió, como Luis Días, Juan Luis Guerra, Víctor Víctor, Luis Enrique Rodríguez "La Ñoñadita", Wilfrido Vargas y Sergio Vargas.

Su perfil tropical no es nuevo para la crítica; su disco Trópico Uno fue nominado al Soberano como Álbum Tropical Contemporáneo, y Trópico Dos recibió la distinción en los Latin Grammys como Mejor Álbum de Merengue y Bachata.

PLANES 2026

Pavel bromeó con una paradoja de su carrera que planea explotar más en el mercado corporativo para el siguiente año.

“Yo siempre bromeo con que soy el único cantante que canta canciones de divorcio y lo contratan para bodas. No es mentira. A mí me contratan para bodas y son canciones por lo regular un poquito controversiales para hacer de banda sonora en una boda porque son desgarradoras, ¿no?”, comentó entre risas.

“Yo lo que quiero es que la gente se lleve que este amargado, como mucha gente me ve, hizo las paces con el baile y se presta para cantar no solo baladas, sino cosas que tienen que ver con mi perfil dominicano más allá de mi perfil de cantante”.

El público podrá experimentar esta fusión en vivo el próximo 22 de diciembre en Hard Rock Café Santo Domingo. Bajo la producción artística de Concepto Atariva SDQ y la producción ejecutiva de Ricky Nadal, Pavel promete un espectáculo cargado de sensibilidad y elegancia musical. Las boletas están disponibles en Tix.do.