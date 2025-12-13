Abraham Quintanilla, padre de Selena, muere a los 86 años

El fundador del grupo “Los Dinos” y padre del icono de la música Selena Quintanilla, Abraham Isaac Quintanilla Jr., murió a los 86 años.

Su hijo, el artista A.B. Quintanilla III, dio a conocer este sábado la noticia que tomó por sorpresa a la industria del entretenimiento: "Es con un corazón pesado para hacerles saber que mi padre falleció hoy…".

Aún no se ha revelado la causa de muerte.

Comenzó su carrera como cantante a finales de los años 50/60 cuando creó la banda tejana estadounidense “Los Dinos” junto a otros cuatro integrantes. Luego, en 1981, nació la agrupación “Selena y Los Dinos”, donde su hija menor saltó a la fama.

“Selena y Los Dinos” también era conformada por A.B Quintanilla (bajo y coros), Suzette Quintanilla (batería, percusión y coros) y Chris Pérez (guitarra), quien fue esposo de Selena y se unió al grupo musical en 1989.

Nacido el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, Abraham Quintanilla abandonó sus estudios para dedicarse a la música, acción que su madre desaprobó.

A Abraham Quintanilla le sobreviven sus hijos, A.B y Suzette Quintanilla, y su esposa, Marcella Ofelia Samora, con quien se casó en 1963.