Abraham Quintanilla, el hombre que estuvo detrás de la vida y la carrera de Selena hasta su muerte

Nacido el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, Abraham Isaac Quintanilla Jr. fue un cantante, productor y compositor. Estudió en la escuela Roy Miller, donde se unió a dos compañeros para cantar en el coro, pero abandonó sus estudios secundarios para dedicarse a la música, acción que su madre desaprobó.

En 1956, Quintanilla se reencontró con los exalumnos, quienes lo invitaron a formar parte de “Los Dinos”, lanzando sus primeros sencillos "So Hard to Tell" y "Give Me One Chance", que logró romper récord en ventas.

Aunque no todo fue éxito en la trayectoria de “Los Dinos”, sus integrantes sufrieron discriminación por tener raíces mexicanas y no eran aceptados en algunos lugares donde predominaban personas blancas.

Más tarde, Quintanilla entró a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue enviado a la Base de la Fuerza Aérea McChord en Tacoma, Washington, donde conoció a Marcella Ofelia Samora, con quien se casó en 1963 y tuvo tres hijos, Abraham Quintanilla III (A.B), Suzette Quintanilla y Selena Quintanilla.

“Selena y Los Dinos”

Cuando Abraham Quintanilla descubrió el talento vocal de su hija menor, Selena, formó el grupo familiar “Selena y Los Dinos” en 1981.

Para el mundo de la música, Abraham Quintanilla estuvo detrás de la vida y la carrera profesional de sus hijos, especialmente en la de Selena, a quien cuidó y protegió hasta su asesinato en marzo de 1995. Incluso, inicialmente no aprobó la relación de la icónica artista con su guitarrista Chris Pérez, lo que llevó a la pareja a casarse en secreto.

El fundador del grupo “Los Dinos” y padre del icono de la música Selena Quintanilla, Abraham Isaac Quintanilla Jr., murió a los 86 años.

Su hijo, el artista A.B. Quintanilla III, dio a conocer este sábado la noticia que tomó por sorpresa a la industria del entretenimiento: "Es con un corazón pesado para hacerles saber que mi padre falleció hoy…".

Aún no se ha revelado la causa de muerte.