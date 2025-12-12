Muere el salsero Papo Rosario, exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico

El cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, integrante por 38 años de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció en la mañana de hoy, luego de una larga enfermedad.

La información fue confirmada por su familia a través de la cuenta oficial del arista.

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio ‘Papo’ Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, expresaron en sus cuenta de Facebook e Instagram.

“Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia”. El mensaje fue firmado por su esposa Enie, hijos y familiares.

Rosario, de 78 años, formó parte de la legendaria agrupación liderada por el recién fenecido Rafael Ithier, hasta el 2017 cuando tuvo que hacer un retiro forzado a consecuencia de un viejo padecimiento en la espalda, por el que tuvo que ser operado ese año.

Fue su hijo, Aniel Rosario, quien hace unos días pidió al pueblo que oraran por la salud de su padre a través de un mensaje en las redes soiciales y que coincidió con el Día de Acción de Gracias.

“¡Dándole Gracias a Dios por este Día de Acción de Gracias! No se imaginan cuán especial… Seguimos en el ring… Con las dos manos… ¡Papo Rosario, Dios tiene el control!"

Rosario nació el 4 de abril de 1947. Se integró a El Gran Combo el 26 de enero de 1980, en sustitución del coreógrafo Mike Ramos, quien a su vez había sustituido a Roberto Roena.

Como muchos de su generación, Rosario inició su carrera musical en su adolescencia, específicamente en la década de 1960, aun siendo estudiante de décimo grado en la Central High de Santurce. En su caso, fue integrante inicialmente de la orquesta El Conjunto Alegre y, posteriormente, cantó con Tempo 74, Continental Sextet y la Orquesta de Willie Rosario.

Cuando Rosario se integró a El Gran Combo, Charlie Aponte y Jerry Rivas ya cantaban con la orquesta, aunque que carecía de un corista como él.

El propio Rosario recordó en varias entrevistas que había mantenido conversaciones con Ithier durante la semana previa, hasta que en medio de una llamada, este le preguntó si tenía una guayabera crema y un pantalón marrón, y le dijo que el 26 de enero de 1980 llegara a la plaza de recreo de Manatí. Esa noche misma noche aprendió los pasos básicos de las coreografías de Jerry Rivas, quien además le marcaba los tonos de los coros. Desde ese momento, dio inicio a una de las etapas más importantes de la agrupación.

Su primer éxito con la orquesta fue “Carbonerito”, que pegó en 1984. También cantó clásicos como “Jala jala”, “No me olvides”, “Todo bien”, “Regresa ya”, “Le dicen papá” y “Estás liquidao”, entre otros.

Muerte de Rafael Ithier

Estos pasados días no han traído buenas noticias para los fanáticos de la salsa y de El Gran Combo, toda vez que el pasado sábado, 6 de diciembre de 2025, murió Ithier, el fundador y director de El Gran Combo. De hecho, el propio Rosario envió un emotivo mensaje de despedida en las redes sociales.

“Don Rafa, su legado es inmenso y eterno. Su visión, musicalidad, astucia, talento, disciplina y liderazgo siempre fueron motivos de admiración y cariño”, escribió el energético cantante. “Hoy ya descansa, pero su piano, su meneíto de hombros, sus letras y su influencia en nuestra cultura y en el género de la salsa vivirá por siempre en cada uno de nosotros”.

Aún no hay detalles de las exequias fúnebres.